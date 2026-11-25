A célzott csapások támogatói azzal érvelnek, hogy
a vezetőket célzó katonai akció egyértelmű üzenetet küldene a megmaradt iráni vezetésnek arról, hogy az Egyesült Államok bármikor képes megtalálni és megsemmisíteni őket.
Donald Trump pénteken újságíróknak úgy fogalmazott, hogy pontosan tudják, kik és hol vannak az iráni vezetők, valamint azt is, hogy miről beszélnek.
A terv ellenzői ugyanakkor attól tartanak, hogy
a teheráni vezetők megtámadása esetén Irán Amerika vezetőit vennél célba válaszcsapásként.
A fenyegetettség már most is valós, mivel Scott Bessent pénzügyminiszter a közelmúltban egy Washington környéki katonai bázisra költözött az Irán felől érkező biztonsági fenyegetések miatt.
A háború első napján az Egyesült Államok és Izrael már végrehajtott egy hasonló, nagyszabású akciót, amelyben számos magas rangú katonai és politikai vezető mellett megölték az országot 36 évig irányító Ali Hamenei ajatollahot is. A 86 éves legfelsőbb vezető halála azonban sokak szemében mártírrá tette őt a rezsimen belül. Helyét márciusban a fia, Modzstaba Hamenei vette át, aki maga is megsebesült az apja elleni támadásban, és azóta sem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Amerikai tisztviselők és szakértők szerint az új vezető még az apjánál is keményvonalasabb politikát képvisel.
A vezetői célpontok kiiktatása mellett a Pete Hegseth védelmi miniszter vezette Pentagon és Dan Caine, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke számos egyéb katonai lehetőséget is az elnök elé tárt. A további lehetséges amerikai célpontok között szerepelnek a Harg- és a Keshm-szigeti olaj- és gázlétesítmények, valamint a Csákány-hegy (Pickaxe Mountain) néven ismert urándúsító komplexum.
Trump elnök a múlt heti interjúiban arra utalt, hogy bármilyen újabb, nagyszabású iráni katonai műveletre várhatóan csak az új év után kerülhet sor.
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