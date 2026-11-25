A brit FlightGlobal repülési szakmagazin 2027-es World Air Forces című összesítésében szereplő csökkenés a "Sindoor" hadművelet (Operation Sindoor) következményeit idézi fel. A katonai akciót India 2025. május 7-én indította meg, válaszul az indiai fennhatóság alatti Kasmírban található Pahalgamban április 22-én elkövetett támadásra. A hadművelet során az indiai erők több, mélyen Pakisztán területén fekvő célpontra mértek csapást.

A 21. század legnagyobb légi csatájává fajuló határ menti összecsapásban több mint 114 vadászgép vett részt. Katonai tájékoztatók és védelmi elemzések szerint a nagyjából ötven percig tartó harcban 72 indiai és 42 pakisztáni repülőgép csapott össze.

Iszlámábád akkor azt állította, hogy hat indiai katonai gépet, köztük három Rafale-t is lelőttek.

Újdelhi vitatta a pakisztáni állításokban szereplő számokat, de saját veszteségeiről nem közölt részletes listát. Egy tavaly május 11-i sajtótájékoztatón Awadhesh Kumar Bharti légimarsall elismerte ugyan, hogy veszteségeket szenvedtek, ám a gépek pontos számát és típusát nem árulta el, mondván, harci helyzetben ez természetes velejáró. Hasonlóan nyilatkozott Anil Chauhan vezérkari főnök is, aki az elvesztett gépek száma helyett az okok feltárását és a hadsereg reakcióját nevezte elsődlegesnek.

India egy 2016-os megállapodás keretében összesen 36 darab Rafale vadászgépet vásárolt Franciaországtól. A FlightGlobal 2025 végén megjelent előző kiadása még 35 aktív gépet tartott nyilván, a mostani összesítés viszont már hárommal kevesebbet szerepeltet. A kiadvány ugyanakkor

nem nevesíti a nyilvántartásból kikerült gépeket, és a csökkenés okát sem magyarázza meg.

A flotta tényleges méretéről szóló viták közepette India jelentősen bővíteni kívánja francia gyártású gépparkját, hogy ellensúlyozza légiflottája csökkenő harcértékét. A kormány még 2025 áprilisában írt alá megállapodást Párizzsal 26 darab, repülőgép-hordozókra szánt tengerészeti Dassault Rafale Marine beszerzéséről. Emellett a légierő számára további 114 Rafale vadászgép vásárlását is tervezik, ami az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű fegyverüzlete lenne, becsült értéke pedig eléri a 39 milliárd dollárt.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 11. Megindultak a vadászgépek és a hadihajók: súlyos lépésre szánta el magát a katonai hatalom

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