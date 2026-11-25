Ha Európa a maga modorával és szándékaival leülne az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások asztalához, akkor azonnal felrakná a lábát arra az asztalra – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak szerdán a fehéroroszországi Homelben.

A tárcavezető emlékeztetett: az orosz fél arra kérte az európai országok képviselőit, hogy tárgyalás céljából látogassanak el Oroszországba vagy másképp fejtsék ki álláspontjukat a rendezésről.

Azt mondják: Nem, mi nem akarunk nektek semmit sem kifejteni! Azonnal le akarunk ülni a tárgyalóasztalhoz. De ha ilyen modorban és ilyen szándékokkal ülnek majd oda, akkor utána azonnal felrakják a lábukat arra a tárgyalóasztalra. Nekünk erre nincs szükségünk!

– szögezte le Lavrov.

Ismét elmondta, amit Moszkva már korábban is: Oroszországnak először tudnia kell, hogy Európa milyen szerepet akar betölteni az Ukrajnáról folytatott tárgyalásokon. Rámutatott, hogy Moszkva és az Európai Bizottság között sohasem történt kapcsolatfelvétel a rendezés ügyében, valamint hogy a bizottság rendszeresen tesz nyilatkozatokat Ukrajnával kapcsolatban, de javaslatokat soha.

Jurij Usakov, az orosz elnök külügyi tanácsadója a Vesztyi hírszolgálatnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre utalva azt mondta:

Zelenszkijjel senki sem tárgyal, az ukrán féllel folynak tárgyalások.

Közölte, hogy beszélt telefonon Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai elnöki megbízottal a sencseni kínai-orosz-amerikai csúcs után.

Megjegyezte, Oroszország kapcsolatban áll „egy sor európai ország képviselőjével”, és tárgyal velük az ukrajnai rendezésről, illetve arról, hogy mi az álláspontjuk, amellyel részt akarnak venni ezeken a tárgyalásokon. Ugyanakkor nem tárgyalnak arról, hogy az európaiak részt vennének az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalásokon.

Usakov közölte: továbbra is érvényes az európai országok képviselőinek Moszkvába szóló meghívása, hogy ott kifejtsék álláspontjukat. Az orosz fél nem kapott elutasító választ – tette hozzá.

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