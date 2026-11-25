Hangosan nevetett Donald Trump amerikai elnök azon, amikor megkérdezték tőle, mennyire lehet reális a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által lebegtetett januári békekötési határidő.

Zelenszkij elnök a Bloombergnek beszélt tegnap arról, hogy információi szerint az amerikai elnök békedelegációja januárig le szeretné zárni az orosz-ukrán háborút – erről kérdezték az amerikai elnököt.

Trump a New York Post cikke szerint hangosan nevetett a felvetésen, majd azt mondta:

Ki mondta ezt? Mit akar tőlem?”

Hozzátette ezután: ő, személyesen szeretné lezárni a háborút, de szerinte azért húzódott el a háború eddig, mert „két emberre van szükség a tangóhoz”.

Néha úgy tűnik, hogy Putyin készen áll, Zelenszkij pedig nem. Néha pedig Zelenszkij szeretné lezárni, Putyin pedig nem. Attól függ, éppen milyen nap van”

– mondta az amerikai elnök.

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