Öt, a tárgyalásokra rálátó forrás szerint az orosz vezetés alig mutatott érdeklődést az energetikai és a légi közlekedési szektort érintő amerikai javaslatok iránt.
Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai főtárgyalók európai tisztviselőknek elmondták, hogy
az orosz- amerikai vállalati együttműködések már nem képezik a Washington által kínált békecsomag részét.
A gazdasági ösztönzők háttérbe szorultak, az Egyesült Államok pedig visszatért a hagyományosabb, "területet a békéért" elvre épülő diplomáciai megközelítéshez. Egy hivatalosan megkeresett amerikai tisztviselő ugyanakkor pontatlannak nevezte ezeket az értesüléseket, hangsúlyozva, hogy valójában csak annyi változott, hogy az USA a háború utánra helyezte a gazdasági együttműködés lehetőségét, csak a "békecsomagból" kerültek ki ezek az elemek.
Moszkva kezdetben nyitottnak mutatkozott az üzleti felvetésekre, mivel jó eszköznek látta azokat arra, hogy fenntartsa Donald Trump amerikai elnök érdeklődését a párbeszéd iránt. Idővel azonban a Kreml lelkesedése alábbhagyott, és a legutóbbi, Abu-Dzabiban tartott tárgyalási fordulón az orosz delegáció már kifejezetten közönyös volt a gazdasági ajánlatokkal szemben. Ehelyett még határozottabban képviselték az eredeti követeléseiket, világossá téve, hogy az orosz elnök nem hajlandó enyhíteni az álláspontján üzleti alkukért cserébe, hanem továbbra is az ukrán területekhez ragaszkodik.
A Financial Times egyik informátora úgy fogalmazott, hogy Kijev számára valójában nagyon is előnyös alku lenne, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lemondana a Donbászról, és cserébe Ukrajna a NATO-csatlakozás nélkül is a szövetség 5. cikkelyével felérő, tényleges biztonsági garanciákat kapna. A forrás hozzátette, hogy bármilyen biztonsági garancia előfeltétele a területi engedmény, amivel az ukránok is tisztában vannak.
A vezető amerikai tisztviselők egy része mostanra belátta, hogy az orosz elnök háborús törekvéseit nem gazdasági érdekek mozgatják. Emellett Moszkvában biztosra veszik, hogy egy esetleges békemegállapodás után a szankciók egyébként is enyhülnének, ami külön alkuk nélkül is megnyitná az utat a külföldi magánvállalatok visszatérése előtt az orosz piacra.
A tárgyalások alakulását a közelgő amerikai belpolitikai változások is sürgetik. Bár Volodimir Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy Trump különmegbízottai januárig szeretnék tető alá hozni a békét, az amerikai elnök akkor nevetve utasította el, hogy bármilyen határidő kötné a kezét. A Financial Times értesülései szerint azonban a Fehér Ház valóban erőlteti a január eleji megállapodást, ugyanis még azelőtt szeretnének eredményt elérni, hogy az új kongresszus hivatalba lép, miután a republikánusok a képviselőházban és a szenátusban egyaránt elveszítették a többségüket a félidős választásokon.
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