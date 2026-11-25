Elképzelhető, hogy tárgyalásos úton lesz vége az ukrajnai háborúnak, de amíg Oroszország el nem éri a céljait a diplomáciai fronton, addig folytatódik a „különleges művelet” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Mindig van tér a tárgyalásra, de türelmesen kell ezeket lefolytatnunk. Putyin elnök erről többször is beszélt. Nyitottak vagyunk a tárgyalásokra és folytatni szeretnénk őket. De amíg el nem érjük a céljainkat tárgyalásokkal, addig folytatódik a különleges művelet”

– idézi Peszkovot a TASZSZ.

Oroszország hivatalosan „különleges műveletnek” hívja az Ukrajna elleni, 2022 eleje óta tartó inváziót. Az elnevezés oka, hogy Moszkva továbbra is azt a látszatot akarja kelteni, hogy csak „limitált” katonai műveletet folytat, erőforrásainak töredékét felhasználva Ukrajna meghódítására.

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