Rutte a floridai Mar-a-Lagóban találkozik Trumppal, ezt megelőzően nyilatkozott úgy a Fox Newsnak, hogy az amerikai elnök teszteli Putyint. A NATO-főtitkár szerint a múlt heti sencseni találkozó során is erről volt szó, mikor Trump barátjának nevezte az orosz elnököt.
Tárgyalóasztalhoz akar ülni? Valóban tárgyalni akar? Szerintem jól működik, és ezt továbbra is fenn kell tartanunk
– nyilatkozta Rutte.
Donald Trump nem egy alkalommal kifejezte, hogy jó viszonyt ápol Putyinnal, és második hivatalba lépése óta többször is az orosz elnök számára előnyös, Ukrajna számára viszont hátrányos döntést hozott.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Vjacseszlav Prokofjev
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