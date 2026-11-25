Egy mondatban összefoglalom: erős emberek olyan időben találkoztak, amikor számottevő események zajlanak és lefektették az alapjait egy új kezdeményezéshez. Vannak más erős emberek is, akik mögöttük állnak. Az energia egyszerűen fantasztikus!”

– mondta a diplomata.

Hozzátette:

a Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter közti találkozónak várhatóan 2027 január-februárjában lesznek meg az első, látható eredményei.

Adjunk neki még egy kis időt. A folyamat elkezdődött”

– mondta a nagykövet.

A két vezető tegnap találkozott Kárpátalján, az esemény során a magyar fél humanitárius támogatást ígért Ukrajnának.

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