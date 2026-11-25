Nem tudunk pontosabb ígéreteket tenni, mint azok, amelyek már a NATO-n belül érvényesek, és amelyeket a tagállamok egymásnak adnak
– jelentette ki Donald Trump amerikai elnök veje az Axel Springer kiadóvállalat vezérigazgatója, Mathias Döpfner MD meets című podcastjában.
A NATO-szerződés 5. cikkében foglalt megfogalmazás az aranystandard
– mondta a katonai szövetség keretében fennálló kölcsönös segítségnyújtási kötelezettségre utalva.
Ha valaki – anélkül, hogy maga is NATO-tag lenne – ilyen biztonsági garanciát kapna más államoktól, az nagyon jelentős előrelépés lenne. Úgy vélem, Ukrajna ebben a kérdésben még konkrétabb ígéreteket követel
– mutatott rá Kushner.
Úgy fogalmazott, hogy a másik amerikai tárgyalóval, Steve Witkoff-fal az a benyomásuk Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott „sok-sok órányi” beszélgetést követően, hogy
jelenleg megakadtak egy kissé a területi kérdésben.
Mint mondta, ezért előbb a háborút követő rendről tárgyalna, mielőtt megvitatnák az esetleges területi engedményeket. Felvetette, hogy talán lehet találni olyan megoldást, amelynek köszönhetően a háború után a felek biztonságpolitikai szempontból előnyösebb helyzetbe kerülhetnek.
Visszautasította egyben azt a vádat, miszerint Trump nagyobb nyomást gyakorol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, mint Putyinra.
Zelenszkij elnököt és az ukránokat semmilyen módon nem helyeztük nyomás alá. A mi feladatunk az, hogy közvetítőként lépjünk fel. Valójában mi még támogatjuk is az ukránokat. Hírszerzési információkat nyújtunk nekik, és az Egyesült Államok volt a legnagyobb pénzügyi támogatójuk ebben a háborúban
– hangsúlyozta.
Kushner egyben méltatta Putyin tárgyalási képességeit.
Az ember helyeselheti, vagy elutasíthatja, amit tett. Azonban egyértelműen a politika nagymesterének számít. Történelmi személyiség
– mondta az amerikai különmegbízott rávilágítva arra, hogy szerinte az orosz elnök eddig „önmérsékletet gyakorolt”.
Megígérte, hogy nem vet be atomfegyvereket, ami természetesen hatalmas jelentőséggel bír. És arról biztosított minket, hogy nem is tervezi ezt
– tette hozzá.
Az Ukrajnában zajló háborút olyan proxiháborúnak nevezte, amelyben Európa finanszírozza, illetve fegyverzi fel Ukrajnát Oroszországgal vívott háborújában. Kijelentette, hogy nem kell sok ahhoz, hogy mindez jelentős mértékben elmérgesedjen.
Mindemellett bírálta az európai energiaimportokat is Oroszországból.
Európa e háború során több mint 250 milliárd dollár értékben vásárolt energiát Oroszországból. Úgy vélem, hogy Európa ebben a háborúban valójában több pénzt fizetett Oroszországnak, mint amennyit Ukrajnának adott
– emelte ki Kushner.
Mindazonáltal elismerően szólt az európai tárgyalókról: „nagyszerű csapatról van szó és nagy jól együtt is tudnak dolgozni”.
Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai béke lehetőségeiről tárgyaló Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai elnöki különmegbízottakat fogadja a moszkvai Kremlben 2026. november 12-én. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Vjacseszlav Prokofjev
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