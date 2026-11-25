A Bloomberg értesülései szerint Varsó a tagállamok nagyköveteinek brüsszeli találkozóján vetette fel az ötletet. Bár néhány ország támogatta a kezdeményezést, a megbeszélés csak előzetes jellegű volt.
A javaslat megosztónak számít, mivel kiterjesztené a szövetség védelmi műveleteit Ukrajna területére, ezzel pedig jelentősen növekszik egy orosz-nATO háború esélye.
Egy keleti tagállam névtelenséget kérő tisztviselője szerint ez a katonai beavatkozás olyan vörös vonal, amelyet a NATO igyekszik nem átlépni, ugyanakkor az Európában egyre gyakoribbá váló orosz szabotázsakciók miatt többen határozottabb fellépést sürgetnek.
A brüsszeli egyeztetésen a szükséges erőforrások részleteibe még nem mentek bele. Egy ilyen művelethez arra lenne szükség, hogy Kijev előre figyelmeztesse a szövetséget, és engedélyezze a belépést a légterébe. Emellett a lépéshez a tagállamok egyhangú támogatása is elengedhetetlen lenne. A találkozót követően a szövetség mindenesetre bejelentette, hogy
egy légtérellenőrző és korai előrejelző (AWACS) repülőgépet vezényel Lengyelországba a keleti szárny megfigyelésére, és további eszközök küldését is fontolóra vették.
Lengyelország, Románia és a balti államok rendszeresen szembesülnek rakéták és drónok légtérsértéseivel, ahogy Moszkva fokozza az Ukrajna elleni támadásokat. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szándékos provokációval vádolta meg Oroszországot, miután egy újabb légtérsértés olyan terület közelében történt, ahol több ezer nemzetközi katona tartott hadgyakorlatot.
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