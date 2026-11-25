A botrány azután robbant ki, hogy az RFI francia közszolgálati rádió a múlt héten megszellőztette:
Volia fedőnéven titkos katonai missziót folytat Franciaország Ukrajnába.
A kiszivárgott információk szerint egy francia tábornok parancsnoksága alatt álló egység érkezett a háború sújtotta országba azzal a feladattal, hogy kiképezze az ukrán erőket, és karbantartsa a Párizs által adományozott haditechnikát.
Alice Rufo helyettes védelmi miniszter a nemzetgyűlés előtt elismerte a misszió tényét, ugyanakkor tagadta, hogy a katonák bármilyen harctéri feladatot telejsítenének.
Az ügy különösen érzékeny pillanatban robbant, hiszen már elkezdődött a 2027-es elnökválasztási kampány. A két legesélyesebbnek tartott elnökjelölt, a jobboldali Marine Le Pen és a baloldali Jean-Luc Mélenchon egyaránt elhatárolódik a kormány Ukrajna-barát politikájától. Mélenchon a közösségi médiában figyelmeztetett arra, hogy Franciaország semmilyen körülmények között nem válhat hadviselő féllé, Le Pen pedig megerősítette, hogy megválasztása esetén leállítaná a Kijevnek nyújtott pénzügyi támogatást.
A törvényhozás megkerülése ugyanakkor a teljes politikai palettán felháborodást váltott ki.
Cédric Perrin, a szenátus védelmi bizottságának jobboldali, Republikánusok párti elnöke szerint a történtek azt mutatják, hogy az államfő mélységesen semmibe veszi a parlamentet. A politikus arra is rámutatott, hogy míg az Egyesült Királyság teljes átláthatóság mellett nyújt hasonló segítséget, addig a francia titkolózás csak az orosz propagandának ad muníciót, amikor a sajtóból szivárognak ki az információk.
A vita jogi hátterét a francia alkotmány 35. cikkelye adja, amely előírja, hogy a kormánynak a külföldi katonai beavatkozások megkezdése után legfeljebb három nappal tájékoztatnia kell a parlamentet, négy hónap elteltével pedig a törvényhozás jóváhagyását kell kérnie a hosszabbításhoz. A védelmi tárca azonban azzal érvel, hogy a harci cselekményeket nem tartalmazó küldetések nem minősülnek katonai beavatkozásnak, így a Volia misszió sem esik az alkotmányos kötelezettség hatálya alá.
Az ellenzék szerint ez az érvelés rendkívül veszélyes. Bastien Lachaud, Mélenchon pártjának képviselője hangsúlyozta, hogy ha ezek a katonák mégis tűzharcba keverednek, akkor
Franciaország egyetlen parlamenti szavazás nélkül találja magát háborúban Oroszországgal.
Guillaume Tusseau, a Sciences Po jogi karának professzora szerint azonban a "katonai beavatkozás" fogalma nincs pontosan meghatározva a jogszabályokban. Mivel az ügyben egyetlen francia bíróság sem rendelkezik joghatósággal, a gyakorlatban a végrehajtó hatalomé a végső szó, így a kormány maga dönti el, hogyan értelmezi a szabályokat, és miről tájékoztatja a képviselőket.
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