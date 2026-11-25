A szigetországban gyökeres fordulat zajlik a védelmi nézetek átalakulását tekintve, Tokió felhagyott a korábbi pacifista politikájával, egyre inkább a fegyverkezés mellett foglal állást. Ezt erősítheti meg, hogy Japán kulcsfontosságú stratégiai dokumentumai a rutinszerű felülvizsgálat során teljesen új fókuszt kaphatnak. A japán lapnak az ügyhöz közel álló források azt nyilatkozták, hogy az egyik legfontosabb fordulatot a rakéták jelenthetik: a

hatalom hajókra telepíthető nagy hatótávolságú hajóellenes rakéták beépítését tervezi.

Tokió úgy véli, hogy a megerősített képességekkel ellencsapásokat tudnának intézni a fenyegető veszélyforrásokkal – így Kína vagy Észak-Korea – szemben. Fontos hangsúlyozni, hogy a növekvő térségi feszültségek hatására Japán egyre határozottabban mozdul el a kapacitások kiépítése irányába, sokatmondó, hogy a miniszterelnök, Takaicsi Szanae előrébb hozta a legfontosabb védelmi-biztonsági dokumentumok felülvizsgálatát. Mindez jelzi, hogy a politikai elit törekszik a folyamat felgyorsítására, hogy minél felkészültebben nézzenek szembe a regionális veszélyekkel. A változó környezetben például a drón-hadviseléssel kapcsolatos szemléletváltás szinte borítékolható az országban.

A terv jelentőségét adja, hogy a 2031-ig tartó időszakban erre építve fogják a szigetországban meghatározni a védelmi beruházásokat, egyúttal a kormányzati kiadásokat is.

A várakozások szerint Tokió megfigyelőrendszert telepítene az űrbe, hogy ezzel folyamatosan képben lenne a fenyegetésekkel. Ettől azt várják, hogy javuljon az ellenséges járművek fenyegetésének felderítése. Japán számol azzal is, hogy Kína vagy Oroszország a világűrbe is fegyvereket telepít, ezért úgynevezett „testőr műholdak” fellövését tervezik, amelyekkel védelmet nyújtanak a kozmoszban fenyegető veszélyekkel szemben. A kormány egyre inkább a saját gyártásra támaszkodna a globális trendek tanulságait levonva, a szomszédos Dél-Korea példáját követve a jövőben pedig jelentő exportőr lehet ebben a szektorban, komoly nemzetgazdasági hozzájárulást adva a nemzeti bevételekhez.

Címlapkép forrása: Issei Kato - Pool/Getty Images