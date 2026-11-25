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az iraki kormány vitatja az OPEC+ külső tanácsadók által készített tanulmányának eredményét, amely napi 5 millió hordó alá becsülte az ország maximális kapacitását.

Baszim Mohammed Hudair iraki olajügyi miniszter hivatalos levélben jelezte a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC), hogy országa a napi 5,2 millió hordós kitermelési szintet is képes elérni.

A pontos kapacitások meghatározása kulcsfontosságú a Szaúd-Arábia vezette OPEC+ vasárnapi online ülésén. A szövetség ugyanis ezen felülvizsgálat alapján határozza meg az új kitermelési célokat, és minél magasabb egy ország hivatalosan elismert kapacitása, annál nagyobb kvótát harcolhat ki magának a tárgyalásokon. Irak az elmúlt évtizedben folyamatosan nehezményezte a szigorú korlátozásokat, mivel az évekig tartó konfliktusok és szankciók után a lehető legnagyobb olajbevételre van szüksége a gazdaság újjáépítéséhez.

Bagdad ellenállása különösen érzékeny ponton érinti a szervezetet, mivel az ország korábban már kilépéssel fenyegetőzött, ha a felmérés során nem kap kellően magas besorolást. Bár ezt a fenyegetést később visszavonták, az esetnek komoly súlyt ad, hogy alig néhány héttel az Egyesült Arab Emírségek távozása után történt. Miután az Emírségek kilépett a szövetségből, rekordszintre növelte saját kitermelését, ami egyértelmű figyelmeztetés a kartell számára arra vonatkozóan, hogy miért érdemes a soraikban tartaniuk Irakot.

A felek közötti szakadék már a korábbi statisztikákban is megmutatkozott. Bagdad saját jelentése szerint közel napi 4,9 millió hordóra növelte a nyersolaj-kitermelését, ami jelentősen meghaladja a jelenlegi kvótáját. Ezzel szemben az OPEC által a tagállamok ellenőrzésére használt független külső források jóval alacsonyabb, napi 4,491 millió hordós mennyiséget mértek ugyanebben az időszakban.

A nemzetközi vita közepette Irakban belpolitikai feszültségek is nehezítik az olajipar helyzetét. Ali Al-Zaidi miniszterelnök egy olajcsempészettel kapcsolatos nyomozás miatt felfüggesztette hivatalából az állami North Oil Co. vezérigazgatóját és helyetteseit. A kormányfő egyúttal utasította a szövetségi olajügyi minisztériumot, hogy vegye át a tárca tulajdonában lévő összes olyan olajmező közvetlen irányítását Dijála, Kirkuk, Szaláh ed-Dín és Ninive kormányzóságokban, amelyek biztonsági felügyeletét a kurdisztáni regionális kormányzat látja el. Az iraki szaktárca és az OPEC bécsi titkársága egyelőre nem kommentálta a kapacitásfelmérés körüli vitát.

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