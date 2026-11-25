Belső információk szerint
az iraki kormány vitatja az OPEC+ külső tanácsadók által készített tanulmányának eredményét, amely napi 5 millió hordó alá becsülte az ország maximális kapacitását.
Baszim Mohammed Hudair iraki olajügyi miniszter hivatalos levélben jelezte a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC), hogy országa a napi 5,2 millió hordós kitermelési szintet is képes elérni.
A pontos kapacitások meghatározása kulcsfontosságú a Szaúd-Arábia vezette OPEC+ vasárnapi online ülésén. A szövetség ugyanis ezen felülvizsgálat alapján határozza meg az új kitermelési célokat, és minél magasabb egy ország hivatalosan elismert kapacitása, annál nagyobb kvótát harcolhat ki magának a tárgyalásokon. Irak az elmúlt évtizedben folyamatosan nehezményezte a szigorú korlátozásokat, mivel az évekig tartó konfliktusok és szankciók után a lehető legnagyobb olajbevételre van szüksége a gazdaság újjáépítéséhez.
Bagdad ellenállása különösen érzékeny ponton érinti a szervezetet, mivel az ország korábban már kilépéssel fenyegetőzött, ha a felmérés során nem kap kellően magas besorolást. Bár ezt a fenyegetést később visszavonták, az esetnek komoly súlyt ad, hogy alig néhány héttel az Egyesült Arab Emírségek távozása után történt. Miután az Emírségek kilépett a szövetségből, rekordszintre növelte saját kitermelését, ami egyértelmű figyelmeztetés a kartell számára arra vonatkozóan, hogy miért érdemes a soraikban tartaniuk Irakot.
A felek közötti szakadék már a korábbi statisztikákban is megmutatkozott. Bagdad saját jelentése szerint közel napi 4,9 millió hordóra növelte a nyersolaj-kitermelését, ami jelentősen meghaladja a jelenlegi kvótáját. Ezzel szemben az OPEC által a tagállamok ellenőrzésére használt független külső források jóval alacsonyabb, napi 4,491 millió hordós mennyiséget mértek ugyanebben az időszakban.
A nemzetközi vita közepette Irakban belpolitikai feszültségek is nehezítik az olajipar helyzetét. Ali Al-Zaidi miniszterelnök egy olajcsempészettel kapcsolatos nyomozás miatt felfüggesztette hivatalából az állami North Oil Co. vezérigazgatóját és helyetteseit. A kormányfő egyúttal utasította a szövetségi olajügyi minisztériumot, hogy vegye át a tárca tulajdonában lévő összes olyan olajmező közvetlen irányítását Dijála, Kirkuk, Szaláh ed-Dín és Ninive kormányzóságokban, amelyek biztonsági felügyeletét a kurdisztáni regionális kormányzat látja el. Az iraki szaktárca és az OPEC bécsi titkársága egyelőre nem kommentálta a kapacitásfelmérés körüli vitát.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Velkey: jogászok fogják megvizsgálni Orbán Viktor utazásait, akár feljelentés is elképzelhető
327 repülésre elköltött 4,8 milliárd forint.
A vagyonadó körüli bizonytalanság is kihathatott a Virág Judit Galéria aukciójára
Az árverésen egy évtizedekig rejtőző Zsolnay-kollekciót is piacra dobtak.
Csőd szélére került a légitársaság, valósággal földbe döngölik a részvényt
Kritikus helyzetben a norvég vállalat.
Rendkívüli lépésre kényszerülhet a nyugat-európai kormány: politikai káosz és erőszakos tüntetések kísérik a költségvetési csatát
Az biztossá vált, hogy az idei hiánycél nem fog teljesülni.
Hatalmas fordulat a lakásoknál: a milliós luxusotthonok építői már a kis felújításokért küzdenek Amerikában
A korábban többmillió dolláros házakat építő cégek ma már a kisebb megbízásokért is lehajolnak.
Így alakul át a szállodapiac Budapesten: milyen hotelekre van most nagy szükség?
Csapó Lászlót, a Danubius üzletfejlesztési igazgatóját kérdeztük.
Bejelentette Putyin szövetségese: hajlandók lemondani az atomfegyverekről - Egyetlen feltétele van ennek
Elképzelhető, hogy hazaküldik az orosz atomot.
Repedezik az olajkartell egysége: újabb tagország ment neki az OPEC-nek
Nagyon feszült a helyzet.
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
50 millió forint készpénzt fizetnél be a bankba? Nem olyan egyszerű, mint gondolnád
Eladtad az ingatlanod, a vevő készpénzben fizetett, és most ott állsz egy táskányi pénzzel. Besétálsz a legközelebbi bankfiókba és befizeted? A valóságban ennél jóval több teendőd van,
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
A szappanopera folytatódik: most lesz csak igazán nagy sztori az Nvidiából?
A Checklistben Jensen Huang nagy visszatérése.
Nem az a kérdés, ki építi meg a lakásokat, hanem hogy ki lesz a több ezres lakásportfóliók tulajdonosa 50 évre
Schrancz Mihállyal, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?