Micael Johansson, a svéd Saab vezérigazgatója a Financial Timesnak nyilatkozva rámutatott, hogy komoly veszélyt jelentenek a hadiipari létesítmények elleni orosz szabotázsakciók,
közben pedig Moszkva azon dolgozik, hogy kitolja Európa tűréshatárát: céljuk, hogy elérjék, hogy egyre szélsőségesebb akciókat tekintsen a kontinens "normálisnak".
Johansson szerint nem véletlen, hogy az ukrán partnerek folyamatosan arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország kizárólag az elrettentés nyelvén ért.
A hírszerzési és biztonsági szervek egyre komolyabban aggódnak amiatt, hogy Moszkva folyamatosan eszkalálja a hibrid támadásokat Európa ellen. Az utóbbi időben megszaporodtak a hadiipari létesítmények, repülőterek és más kritikus infrastruktúrák elleni szabotázs- és gyújtogatási kísérletek. Észtország például október elején jelentette be, hogy decembertől lezárja az Oroszországgal közös határátkelőit, miután Moszkvát tette felelőssé a Threod Systems dróngyártó vállalat elleni gyanús tűzesetért. A brit elhárítás, az MI5 szintén a napokban figyelmeztette az ukrán hadseregnek beszállító hazai cégeket az orosz szabotázsakciók veszélyére, és a biztonsági intézkedések szigorítására szólította fel őket.
Az európai titkosszolgálatok szerint a Kreml ügynökei az építmények mellett a védelmi ipari vállalatok felsővezetőit és vezető beosztású munkatársait is célba veszik.
Az amerikai és a német hírszerzés nemrég leleplezett egy Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója ellen tervezett orosz merényletet. Morten Brandtzæg, a norvég Nammo hadiipari csoport vezetője is megerősítette, hogy nőtt a dolgozóik elleni támadások kockázata. A vállalat raufossi központjának két vezetője arról számolt be, hogy a vidéki kisvárosban feltűnően megszaporodtak az oroszul beszélő nők a társkereső alkalmazásokon, egy helyi szállodában pedig kínai szexmunkások jelentek meg, amit a cégvezetők egyértelműen csapdába csalási kísérletként értékelnek.
Bár a fenyegetés nemzetközi, a hadiipari létesítmények védelme nemzeti hatáskörbe tartozik, így az uniós szabályozás nem egységes. Franciaország a közelmúltban fogadott el egy olyan katonai tervezési törvényt, amely felhatalmazza a fegyvergyártókat és a kritikus infrastruktúra üzemeltetőit, hogy saját telephelyeiken drónelhárító eszközöket vessenek be. Erre nagy szükség lenne máshol is, mivel a nyolc országban működő francia–német harckocsigyártó, a KNDS egyik München melletti gyára felett például nemrég észleltek egy gyanús drónt, ezért a vállalat szeretné elérni, hogy ők is lelőhessék a létesítményeik fölé berepülő eszközöket.
Marcel Grisnigt, a KNDS nemzetközi fejlesztésekért felelős alelnöke szerint a hadiipari telephelyeket uniós szinten is kritikus infrastruktúrának kellene minősíteni.
Ez a jelenleg például az elektromos hálózatokra vagy a távközlésre vonatkozó besorolás szigorúbb biztonsági kötelezettségekkel járna, cserébe viszont a cégek állami védelmet és közvetlen hírszerzési információkat kapnának a fenyegetésekről. Grisnigt egységes nemzeti és nemzetközi szabályozást sürget, amelynek finanszírozására szerinte a források is rendelkezésre állnak. A NATO-tagállamok azon vállalása keretében ugyanis, hogy 2035-ig a GDP 5 százalékát védelmi és biztonsági célokra fordítják, a tagországok a hazai össztermék akár 1,5 százalékát is tágabb értelemben vett biztonsági beruházásokra költhetik. A KNDS alelnöke hangsúlyozta, hogy a katonai értelemben vett műveleti készenlétnek a hadiipar fizikai védelme is elengedhetetlen része.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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