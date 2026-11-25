Líbia jelenleg két részre szakadva működik, ugyanis az országot a nemzetközileg – így az ENSZ által is – elismert tripoli kormány, valamint a Bengázit ellenőrzése alatt tartó keleti adminisztráció irányítja.

Utóbbi vezetője, Oszáma Hamád azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy két líbiai katonát is megöltek a Bengáziban állomásozó orosz korvett elleni dróncsapás során.

Megfogalmazása szerint a katonák "alattomos ukrán agresszió" áldozataivá váltak.

A keleti Líbiai Nemzeti Hadsereg főparancsnoksága a támadásra válaszlépést ígért "a megfelelő helyen és időben."

A vasárnapi tengeri dróntámadásért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn vállalta a felelősséget, kedden pedig Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter védte meg a műveletet. A tárcavezető a Telegramon közölte, hogy Kijev tiszteletben tartja Líbia szuverenitását és területi integritását, a lépéseik pedig nem az észak-afrikai ország vagy annak népe ellen irányulnak. Szibiha szerint nem Ukrajna rángat bele másokat a konfliktusba, hanem Oroszország sodor veszélybe harmadik országokat azzal, hogy katonai célokra használja a polgári infrastruktúrájukat.

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