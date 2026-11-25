A rendkívüli manőverek mellett a brit vezetés drónfogó hálókat is telepít majd katonai bázisai köré. Ez a védelmi megoldás Ukrajnában már mindennapos látványnak számít, ahol a haditechnikai eszközöket, a kritikus infrastruktúrát és a fontosabb útvonalakat óvják így az orosz drónoktól.

A brit fegyveres erők azért kényszerülnek a hátországi védelem megerősítésére, mert úgy látják, egyre közvetlenebb fenyegetésekkel kell szembenézniük.

A brit belföldi elhárítás (MI5) és a védelmi minisztérium a napokban arra figyelmeztette az Ukrajnának hadifelszerelést szállító brit vállalatokat, hogy fokozottan ki vannak téve az orosz szabotázsakcióknak.

Ezzel párhuzamosan felmerült a gyanú, hogy Irán támadást tervez az amerikai légierő által is használt gloucestershire-i RAF Fairford támaszpont ellen. A fenyegetés miatt a Pentagon már evakuálta a bombázóit a bázisról, egy másik brit támaszpontról pedig szintén áttelepítették az amerikai harci gépeket.

A fizikai védelem mellett a légierő vezetése a géppark gyors széttelepítésének gyakorlását is kiemelten kezeli. Sir Harv Smyth, a légierő vezérkari főnöke szerint olyan forgatókönyvre készülnek, amelyben

már az anyaország sem jelent biztonságos menedéket, ezért a gépeknek folyamatosan mozgásban kell lenniük.

Ha a repülőgépeket több különböző helyszínre szórják szét, sokkal nehezebb célpontot nyújtanak, mintha néhány központi bázison zsúfolódnának össze.

A légierő a nyáron élesben is tesztelte ezt a képességét, amikor a fő légi szállítási központnak számító RAF Brize Norton bázison új futópályát építettek. A munkálatok idejére a gépeket a skóciai Prestwicktől a wiltshire-i Boscombe Downig számos különböző repülőtérre telepítették át anélkül, hogy a napi műveletekben fennakadás történt volna. A vezérkari főnök sikeresnek értékelte a próbát, amely bizonyította, hogy a légierő képes az egész ország területén szétszórva is hatékonyan működni.

Ez a fajta rugalmasság a hidegháború idején alapvető elvárás volt, a Szovjetunió felbomlása után azonban fokozatosan leépült. Az elmúlt évtizedek költségvetési megszorításai miatt a katonai ingatlanok száma drasztikusan csökkent, így ma sokkal kevesebb működő légitámaszpont áll rendelkezésre, mint az 1980-as években. Vészhelyzet esetén ugyanakkor a légierő továbbra is igénybe vehet bármilyen polgári repülőteret, és a közelmúltban célzott beruházásokkal tették alkalmassá többek között a Boscombe Down-i bázist is a nehéz szállítógépek fogadására.

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