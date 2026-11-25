London elpusztításával és Boris Johnson egykori brit miniszterelnök meggyilkolásával fenyegetőzik Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke, Putyin Egységes Oroszország párjának elnöke Telegram-oldalán.

Az egykori konzervatív brit vezető arról beszélt: szerinte a NATO túlságosan gyengén lép fel az oroszok ellen, csak erőteljesebb intézkedésekkel, például katonák Ukrajnába küldésével lehetne nyomást gyakorolni Putyinra a háború befejezése végett. Erre reagált most a befolyásos orosz vezető.

Medvegyev „bozontos degeneráltnak” nevezte Boris Johnsont, aki szerinte egy „ritka erős provokátor.”

Az orosz vezető megvádolta Johnsont azzal, hogy lebeszélte Ukrajnát a békekötésről 2022-ben, most pedig a NATO-katonák Ukrajnába küldése kapcsán úgy látja, ez

háborúhoz vezetne Moszkva és NATO közt.

Medvegyev ezután azt írja: ha ilyen háború kirobbanna, a vége az lenne, hogy Boris Johnsont felakasztják Londonban a Trafalgar-téren.

Ezután az orosz vezető ennél is tovább megy, azt írja:

lehet, hogy máshol kellene felakasztani, ha a provokatőr túlélné ezt az egészet, hiszen London már nem létezne többé, mire egy ilyen háború véget ér.”

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