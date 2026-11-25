Az első sikeres éles bevetésről Szerhij Beszkresztov elnöki tanácsadó számolt be. A Carmine Sky vállalat által üzemeltetett eszköz éppen egy kiemelt fontosságú létesítményt védett, amikor megsemmisítette a támadó orosz drónt.

A szakértő ugyanakkor óva intett a túlzott lelkesedéstől.

Még túl korai lenne a lézer sorozatgyártásáról beszélni. Jelenleg folynak a tesztek, amelyek során a lézerek védik a kritikus infrastruktúra-létesítményeket

– fogalmazott Beszkresztov.

A lézerfegyvereket világszerte – például az izraeli Iron Beam rendszer esetében is – a hagyományos légvédelmi rakéták és az elfogódrónok olcsóbb alternatívájaként fejlesztik, hiszen működésükhöz csupán elektromos áramra van szükség.

Az ukrán Bliszk rendszer a beszámolók szerint négy kilowattos teljesítménnyel bír, hatásos lőtávolsága pedig eléri az egy kilométert.

A főváros, Kijev védelmére is telepített eszköz alkalmazását eddig jelentősen megnehezítette a tartósan felhős, ködös időjárás. A lézersugarak hatékonyságát ugyanis erősen rontják a kedvezőtlen látási viszonyok, a sűrű felhőzet pedig szétszórja a nyalábot, még mielőtt az elérné és megsemmisítené a célt. Emellett a gyorsan manőverező drónok pontos célkövetése is komoly technikai kihívást jelent a rendszer számára.

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