Az összes orosz olajfinomító védve van drónok ellen, amely pedig megrongálódott, annak helyreállításán dolgoznak – állította újságíróknak nyilatkozva szerdán Moszkvában Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes.

Vállalataink a védelmi minisztériummal együttműködve dolgoznak a helyreállításon. Abban az esetben, ha egy olajfinomító üzemképtelenné válik, akkor intenzív munkával helyreállítják, és védelmet kap, passzív és aktív védelmet is. Sajnos egyes támadások kárt okoznak, ez elkerülhetetlen, de a helyreállítás gyorsan megy… Minden üzemünk védve van

– jelentette ki.

A szamarai régióban szerdára virradóra ukrán dróntámadásban eltalált szizranyi olajfinomítóval kapcsolatban azt mondta: az ott keletkezett károk felmérése egy-két napig tart majd.

(MTI)