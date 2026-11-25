Klicsko: ballisztikus rakéták támadják Kijevet
Vitalij Klicsko kijevi polgármester Telegram-oldalán azt írta, Oroszország szerda késő este ballisztikus rakétákkal támadja az ukrán fővárost.
(Reuters)
Megszólalt Trump veje: elárulta, min akadtak meg a béketárgyalások Putyinnal
Jared Kushner amerikai különmegbízott elutasította Ukrajna biztonsági garanciákra vonatkozó további követeléseit.
Lehet, hogy eddig mindent rosszul tudtunk Trump és Putyin viszonyáról? – Meglepő megfejtéssel állt elő a NATO-főtitkár
Mark Rutte NATO-főtitkár szerint Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinnal szemben mutatott szívélyes viselkedésével valójában teszteli az orosz államfőt – írja a dpa.
Novak: minden orosz olajfinomító védve van, de elkerülhetetlen, hogy a támadások során károk keletkezzenek
Az összes orosz olajfinomító védve van drónok ellen, amely pedig megrongálódott, annak helyreállításán dolgoznak – állította újságíróknak nyilatkozva szerdán Moszkvában Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes.
Vállalataink a védelmi minisztériummal együttműködve dolgoznak a helyreállításon. Abban az esetben, ha egy olajfinomító üzemképtelenné válik, akkor intenzív munkával helyreállítják, és védelmet kap, passzív és aktív védelmet is. Sajnos egyes támadások kárt okoznak, ez elkerülhetetlen, de a helyreállítás gyorsan megy… Minden üzemünk védve van
– jelentette ki.
A szamarai régióban szerdára virradóra ukrán dróntámadásban eltalált szizranyi olajfinomítóval kapcsolatban azt mondta: az ott keletkezett károk felmérése egy-két napig tart majd.
(MTI)
Kimondta Lavrov: látni sem akarjuk az európaiakat az asztalnál!
Ha Európa a maga modorával és szándékaival leülne az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások asztalához, akkor azonnal felrakná a lábát arra az asztalra – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak szerdán a fehéroroszországi Homelben.
A francia külügyminiszter szerint Ukrajna „jogos önvédelemből” támadott orosz hajókat Líbia partjainál
Ukrajna „a jogos önvédelemhez való elidegeníthetetlen jogával élve” intézett dróntámadásokat orosz hajók ellen vasárnap Líbia partjainál – jelentette ki a francia külügyminiszter szerdán a TF1 tévécsatornának adott interjújában.
Jean-Noel Barrot az interjúban arra reagált, hogy Ukrajna vállalta a felelősséget az orosz hajók, egy harci helikoptert szállító hadihajó és egy fegyvereket szállító hajó ellen a kelet-líbiai Bengázi partjainál elkövetett támadásokért. Az orosz hadihajó a támadás következtében elsüllyedt.
A francia külügyminiszter hozzátette, hogy más országok is így reagálnának, ha egy agresszor megtámadná őket; majd arra utalt, hogy véleménye szerint Oroszország csaknem öt éve már nemcsak Ukrajnát támadja, hanem „a többi európai országot is zaklatja, így próbálva aláásni az egységüket”.
(MTI)
Megérkezett Ungvárra a magyar kormány gyógyszeradománya
Megérkezett az ungvári tüdőkórházba szerdán az a gyógyszerszállítmány, amely részét képezi az Ukrajna támogatására szánt mintegy egymilliárd forint értékű humanitárius segítségnek, és amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való előző napi kárpátaljai találkozóján jelentett be Magyar Péter miniszterelnök.
A gyógyszerszállítmányt az ungvári főkonzulátus és a beregszászi konzulátus képviselői adták át. Vida László, a beregszászi magyar külképviselet főkonzulja elmondta, hogy a mintegy 95 millió forint értékű humanitárius segély egyebek között vérnyomáscsökkentő, fájdalom- és gyulladáscsillapító gyógyszereket és vitaminkészítményeket tartalmaz.
(MTI)
Elárulta Magyar Péter, milyen ajándékot kapott Zelenszkijtől
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán árulta el, milyen ajándékot kapott keddi kárpátaljai látogatása során Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, illetve ő milyen ajándékkal készült.
Ukrajna teljesíti Magyar Péter kérését
Ukrajna készen áll arra, hogy felgyorsítsa a magyar nemzeti kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogainak biztosításáról szóló megállapodások végrehajtását, mivel a szükséges jogi keret már rendelkezésre áll – mondta el egy szerdai sajtótájékoztatón Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az Ukrinform tudósítása szerint.
Itt a válasz az orosz provokációkra: repüléstilalmi zónát hoznak létre a NATO keleti szárnyánál
Repüléstilalmi zóna bevezetését szorgalmazza a keleti határ mentén a lengyel védelmi miniszterhelyettes. Cezary Tomczyk szerint az intézkedés megkönnyítené a katonai műveleteket, a szigorítást pedig a közelmúltban lengyel területre csapódott orosz rakéták is indokolják. Varsó a tervek szerint a NATO egész keleti szárnyára kiterjesztené a kezdeményezést – írja a Reuters.
Melania Trump: újabb kilenc ukrán gyermek került vissza a családjához
További kilenc ukrán gyermek került vissza családjához, így az amerikai first lady, Melania Trump által vezetett kezdeményezés keretében összesen 43 gyermek került vissza családjához – közölte szerdán a Fehér Ház és Oroszország.
„Ma kilenc gyermek került vissza családjához az orosz és az ukrán vezetők teljes együttműködése révén” – idézte Melania Trump szavait a Fehér Ház közleménye.
Az ukrán hatóságok nem kommentálták azonnal a bejelentést.
Oroszország gyermekjogi biztosa, Marija Lvova-Belova a Telegramon közzétett nyilatkozatában elmondta, hogy a kilenc gyermek Oroszországból és az oroszok által ellenőrzött ukrán területekről indul útnak, hogy rokonoknál éljenek Ukrajnában és Németországban.
(Reuters)
Kemény figyelmeztetést adott ki Merz: Európa veszélyben van
Friedrich Merz német kancellár szerint Oroszország folyamatosan növeli az európai biztonságot érő fenyegetéseket. A politikus a 2027-es költségvetési tervezet szerdai parlamenti vitájában védelmébe vette kormánya azon törekvéseit, amelyek a védelmi kiadások emelésére és az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatás fenntartására irányulnak, miközben a német ellenzék és a lakosság egy része a katonai segélyek leállítását sürgeti – közölte a Reuters.
Csapást szenvedett az orosz légierő
Dróncsapást hajtott végre az ukrán haderő az orosz Szavaszlejka légitámaszpont ellen, Kijev közlése szerint három orosz MiG-31-es és egy Szu-34-es vadászgépet sikerült eltalálni.
Független forrásból egyelőre még nem bizonyították a támadást.
(UNN nyomán)
Támadástól tart Európa egyik legerősebb hatalma: rendkívüli intézkedések jönnek, széttelepítik a légierőt
Éjszakára megerősített hangárokba küldi a Brit Királyi Légierő (RAF) repülőgépeit, emellett újra gyakorolni kezdik a hidegháborús időszakból ismert széttelepítési műveleteket is. Az intézkedésekre azért kerül sor, mert London attól fél, hogy a katonai támaszpontjaikat helyi szabotőrök drónokkal és más eszközökkel veszik célba - számolt be a Sky News.
Óriási botrányt robbantott ki a titkos katonai misszió: a parlament háta mögött kerülhet háborúba Oroszországgal Európa egyik legerősebb állama
Komoly politikai vihart kavart Franciaországban, hogy a kormány a parlament tájékoztatása nélkül katonákat küldött Ukrajnába. Az ellenzéki pártok élesen bírálják a kabinetet a lépés miatt, amely szerintük nemcsak az alkotmányt sérti, hanem azt a kockázatot is magában hordozza, hogy az ország közvetlenül belesodródik a háborúba. A feszültség odáig fajult, hogy Alice Rufo védelmi miniszterhelyettest zárt ajtók mögötti meghallgatásra idézték be a szenátusba - számolt be a Politico.
Olyan vörös vonalhoz érkeztünk, amit soha korábban nem mert meglépni a NATO: nyílt beavatkozás jöhet Ukrajnában?
Lengyelország azt javasolja a NATO-szövetségeseknek, hogy vizsgálják meg, mennyire lenne jó ötlet lelőni az orosz rakétákat és drónokat ukrán légtérben, még mielőtt azok elérik a NATO légterét - tudta meg a Bloomberg. Az ötlet egyelőre nem éppen élvez osztatlan támogatást, sokan tartanak tőle, hogy Oroszország nyílt katonai beavatkozásnak tekinteté a dolgot és eszkalálódna a konfliktus.
Kreml: igen, lehet, hogy így lesz vége a háborúnak
Elképzelhető, hogy tárgyalásos úton lesz vége az ukrajnai háborúnak, de amíg Oroszország el nem éri a céljait a diplomáciai fronton, addig folytatódik a „különleges művelet” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Megszólalt a diplomata: kiderült, mikor jöhetnek az első eredmények Zelenszkij és Magyar Péter találkozója után
Januárban, februárban már láthatóak lesznek az első eredményei az Ukrajna és az új magyar kormány közti dialógusnak – erről Fegyir Sándor magyarországi ukrán nagykövet beszélt az Ukrinformnak.
Von der Leyen a békéről
Európának teljes mértékben részt kell vennie az ukrajnai tartós béke megteremtését célzó tárgyalásokban, miközben a lehető legnagyobb támogatást kell nyújtania Ukrajnának, és maximális nyomást kell gyakorolnia Oroszországra - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén szerdán.
A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetekben új lendületet kaptak a háború lezárására irányuló erőfeszítések, és a béketárgyalások következő fordulójában erős európai küldöttség vesz részt.
Senki sem akarja jobban a békét, mint Ukrajna népe, és Európa mindent megtesz azért, hogy segítsen ezt elérni"
- fogalmazott.
Kiemelte, hogy Ukrajna biztonsága közvetlen hatással van Európa biztonságára, ezért az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, és megvédi saját érdekeit.
A tárgyalások előrehaladását Oroszország tettei, nem pedig szavai alapján fogják megítélni"
- tette hozzá.
(MTI)
Bejelentette Putyin szövetségese: hajlandók lemondani az atomfegyverekről - Egyetlen feltétele van ennek
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök bejelentette, hogy az ukrajnai békéért cserébe országa hajlandó lenne lemondani akár a területükre telepített atomfegyverekről is.
Bemondták az oroszok: olyan fegyvert vittek a csatatérre, amely egy csapásra véget vet a drónok aranykorának
Lézerfegyverrel szerelte fel az orosz Rosztyek hadiipari vállalat az egyik üzemét az ukrán határ mellett, az eszköz Szergej Csemezov, a cég vezérigazgatója szerint már ezer ukrán drónt lelőtt – írja az RG.ru.
Teljesen kiborult az orosz vezető: 9 milliós európai város elpusztításával fenyegetőzik
London elpusztításával és Boris Johnson egykori brit miniszterelnök meggyilkolásával fenyegetőzik Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke, Putyin Egységes Oroszország párjának elnöke Telegram-oldalán.
Letartóztatási parancsot adtak ki egy orosz vezető ellen
Murmanszk régió kormányzóját, Andrej Csibiszt korrupciós vádak miatt veszik őrizetbe.
A férfit már elfogták Moszkvában.
(TASZSZ)
Nincs áram Zaporizzsjában
A város és az azonos nevű megye nagy részében áramkimaradás van, az oroszok a régiós erőműveken kívül egy magasházat is eltaláltak egy drónnal.
(RBK)
Amerikai vezetők szólították fel Trumpot: ezt nem teheti meg Putyinnal, azonnal cselekedni kell
Húsz amerikai kongresszusi képviselő közös levélben szólította fel Donald Trump elnököt, hogy vonja vissza Vlagyimir Putyin orosz államfő meghívását a közelgő miami G20-csúcstalálkozóra - tudósított az UNN.
Kiszivárgott: szép csendben visszavonta Trump a Putyinnak tett, hatalmas ajánlatot
A Fehér Ház szép csendben visszavonta az Oroszországnak tett gazdasági együttműködési ajánlatokat - értesült a FT. A tárgyalások jelenleg kizárólag a területi kérdésekre és a biztonsági garanciákra vonatkoznak - írta meg a lap.
Ukrán jelentés
112 drónt indítottak az orosz erők ma Ukrajna ellen, ebből 88-at fogott el az ukrán légvédelem, 18 helyszínről jelentettek károkat - olvasható az ukrán légierő ma reggeli jelentésében.
Riasztást adtak ki a titkosszolgálatok: veszélyes módszerekkel próbálja megtörni Európát Oroszország
Európának nem szabad beletörődnie abba, hogy az orosz hibrid támadások a mindennapok részévé váljanak – figyelmeztetnek vezető európai hadiipari tisztviselők. A védelmi ágazat vállalatai egyre több szabotázskísérlettel, gyújtogatással és a dolgozóikat célzó titkosszolgálati akcióval szembesülnek, miközben a létesítmények védelmére vonatkozó szabályozás továbbra is széttagolt az Európai Unióban - közölte a FT.
Bejelentette Kijev: megteszik, amit Vlagyimir Putyin kért - Ennek egyetlen feltétele van
Ha Oroszország azt szeretné, hogy Ukrajna állítsa le az olajfinomítók és hajók elleni támadásokat, tűzszünetet kell kötnie és Kijev megteszi ezt – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az ukrán RBK beszámolója szerint.
Kiröhögte Donald Trump Zelenszkij elnököt: „hogy mit akar tőlem?”
Hangosan nevetett Donald Trump amerikai elnök azon, amikor megkérdezték tőle, mennyire lehet reális a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által lebegtetett januári békekötési határidő.
Semleges országban robbantott az ukrán titkosszolgálat: két katona meghalt, alattomos ukrán agresszióról beszél a vezető
Két líbiai katona is meghalt abban a csapásban, melyet az ukrán haderő hajtott végre egy Bengázi kikötőjében horgonyzó orosz hajó ellen. A térséget uraló kelet-líbiai vezetés megtorlást helyezett kilátásba - írta a Deutsche Welle.
Ukrajna ellen fordult Európa legerősebb országa, Lynxek kerülnek az ukrán frontra - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.
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Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
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