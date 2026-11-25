Nagy teljesítményű szervereket használtak hitelfedezetként nagy kínai adatközpontok számára azok a vállalatok, amelyek Alice Huang kínai üzletasszonyhoz köthetők
– derült ki a Reuters által megvizsgált jegybanki dokumentumokból. A napvilágra került pénzügyi adatok rávilágítanak arra, hogy az üzletasszony családi és üzleti körei miként segítették a kínai mesterségesintelligencia-ipar eszközellátását és finanszírozását az amerikai exportkorlátozások idején.
A kínai jegybank hitelnyilvántartásában szereplő adatok szerint a finanszírozási ügyletekben összesen 764, AI-fejlesztésekre szolgáló szervert és modult használtak fedezetként 270 millió dollár értékben, kiegészítve 31 millió dollárnyi hálózati eszközzel. A gépek jelentős része egy hatalmas sanghaji adatközpontban található, amelyet eredetileg a Tencent technológiai óriásvállalattal együttműködésben kezdtek fejleszteni. Bár az iratokból nem derül ki, hogy a szerverek tartalmaztak-e az exporttilalom alá eső chipeket, a dokumentumok több mint tízezer Nvidia ConnectX-7 hálózati kártyát és 730 darab BlueField-3 adatfeldolgozó egységet (DPU) kifejezetten nevesítenek a sanghaji létesítmény leltárában.
Az ügyletek hátterében álló kapcsolatrendszer miatt az amerikai hatóságok már korábban vizsgálatot indítottak. A gyanú szerint az Alice Huang által korábban irányított, szingapúri székhelyű Megaspeed nevű cég – amely az Nvidia-processzorok egyik jelentős tengerentúli felvásárlója – segített a kínai ügyfeleknek hozzájutni a korlátozás alá eső technológiákhoz. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma most hétfőn kereskedelmi feketelistára is tette a Megaspeedet. A vállalat tagadta a szabálytalanságokat, és közölte, hogy az üzletasszony már 2025 augusztusában távozott tőlük.
A kínai hardverfinanszírozásban kulcsszerepet játszott a Century Litong nevű vállalat, amely az Nvidia kiemelt felhőszolgáltató partnereként nagy számítási kapacitású szervereket ad bérbe. A cég 2024 májusa és decembere között öt lízingkonstrukció keretében akár 512 szerverre vett fel finanszírozást, mintegy 200 millió dollár értékben. Az egyik ügyletben 128 darab, egyenként nyolc grafikus processzorral (GPU) felszerelt, akár 450 ezer dollárt érő szerver szerepelt, míg egy másik, 57 millió dolláros tranzakciót az AVIC állami repülőgépipari és védelmi ipari konglomerátum egyik leányvállalata finanszírozott. Az ilyen lízingmegállapodások lehetővé teszik a cégek számára, hogy a teljes vételár előzetes kifizetése nélkül jussanak hozzá a drága berendezésekhez.
A szerverek többségének helyet adó sanghaji, 6,3 milliárd dolláros szuperszámítógép-központot a Century Huatong játékipari vállalat fejlesztette, amelyben a Tencent nagyjából tízszázalékos tulajdonrésszel bír. A Tencent szóvivője a hírekre reagálva hangsúlyozta, hogy cégük soha nem birtokolta vagy üzemeltette a létesítményt, a nevüket és védjegyeiket pedig korábban engedély nélkül használták fel a projekthez. Hozzátette, hogy a Century Huatongba kizárólag a játéküzletág miatt fektettek be, a Megaspeeddel vagy annak leányvállalataival pedig soha nem álltak üzleti kapcsolatban.
A cégnyilvántartási adatok szoros összefonódásokat mutatnak az érintett vállalatok és Alice Huang közvetlen hozzátartozói között.
A Century Litong, az azt alapító Century Longteng, valamint a Century Huatong egyaránt kapcsolatba hozható az üzletasszony testvérével, Huang Jüvel, illetve befektetési igazgatóként dolgozó férjével, Kang Vejjel. A Century Huatong emellett részesedéssel bír abban a 7Road Holdings nevű játékcégben is, amelynek korábbi tengerentúli leányvállalatát 2023-ban keresztelték át Megaspeedre. A családi hálózat Sanghajtól 300 kilométerre, Vuhuban is felépített egy nagy adatközpontot, ahol az ottani, 2026 elejéig Huang Jü többségi tulajdonában álló vállalat idén áprilisban további 252 nagy teljesítményű AI-modult ajánlott fel fedezetként a Ping An Banknak egy 70 millió dolláros hitelért cserébe. Az ügyben sem az Nvidia, sem az érintett kínai vállalatok és családtagok nem reagáltak a megkeresésekre.
Forrás: Reuters
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