Magyar Péter miniszterelnök kedden Ukrajna felé tartó útja közben küldött videóüzenetében jelezte, azt fogja kérni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, hogy hozzák előbbre a kárpátaljai magyar kisebbségre vonatkozó ukrán vállalások teljesítésének határidejét.

Igen, ezt a kérdést megvitattuk. Konstruktív hozzáállást tanúsítunk. Miért halogatnánk azokat az intézkedéseket, amelyeket rövidebb időn belül is végrehajthatunk, hiszen már rendelkezünk megfelelő jogi kerettel?

– mondta Szibiha, megjegyezve, hogy a kérdést magyar kollégájával, Orbán Anitával is megvitatták.

Ezzel összefüggésben Szibiha elmondta, hogy a közeljövőben egy sor találkozót terveznek, valamint a kétoldalú mechanizmusok és bizottságok munkájának újraindítását is, hogy a két fél jobban megértse egymás álláspontját, és közösen elérjék a kölcsönösen előnyös célokat.

Készen állunk erre a párbeszédre és ezekre a lépésekre

– húzta alá az ukrán külügyminiszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Nemes János