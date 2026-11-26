Magyarország csatlakozik az Elhurcolt Ukrán Gyermekek Hazatérését Segítő Nemzetközi Koalícióhoz - jelentette be a külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Ezáltal támogatjuk a háború során elhurcolt ukrán gyermekek biztonságos hazatérését és a családok újraegyesítését

- fogalmazott Orbán Anita.

Az Európai Parlament november 12-én brüsszeli plenáris ülésén elfogadott állásfoglalásában felelősségre vonást követel az ukrán gyermekek elhurcolásáért vagy kényszerű áttelepítéséért felelősökkel szemben.

Az állásfoglalásban idézett különböző jelentések szerint

2026 szeptemberéig 20 651 olyan esetet erősítettek meg, amelyekben ukrán gyermeket telepítettek át, vagy hurcoltak el erőszakosan Oroszországba.

A becslések szerint körülbelül 1,6 millió ukrajnai gyermek maradt orosz megszállás alatti területeken. 2026. október 28-ig 2752 ukrán gyermeket küldtek vissza a családjához.

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