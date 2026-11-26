Szergej Lebegyev orosz politikus és a FÁK főtitkára bejelentette, hogy az elmúlt időszakban némileg háttérbe szoruló csoportosulás bővítésre készül: Iránt partneri státuszba vehetik. A felvetés még október 9-én jött, amikor Maszoúd Peszeskján az iszlamista rezsim elnöke felvetette, hogy országa részt vehetne az együttműködésben.

Természetesen ez a kérdés számos FÁK-ország érdeklődését felkeltette. És úgy érzem, hogy az értékelések túlnyomórészt pozitívak

– mondta Lebegyev.

Kiemelte, hogy Irán lehet az első olyan ország, amelyik partneri státuszt kaphat a FÁK-ban. Peszeskján korábban úgy vélte, hogy ezzel növekedhetnek az együttműködések kereskedelem, beruházások és technológiamegosztás terén is. A lehetséges fejlesztési területek között említette az ásványkincsek kitermelését és a közlekedési hálózat bővítését is. Az iráni elnök azt is szorgalmazta, hogy

más módon, például az energetikai hálózat összekapcsolásán keresztül is fűzzék szorosabbra az együttműködést, valamint közös bartereket dolgozzanak ki.

Irán az Egyesült Államok és Izrael közös 2026 február végi támadása óta egyre nehezebb gazdasági helyzetben van, ezért igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy javítsa az ország kilátásait. A FÁK-vel partneri kapcsolat ennek lehet az egyik eredménye, ám egyelőre kétséges, hogy a laza országkapcsolatot jelentő szervezet mennyiben tud valós lehetőséget nyújtani a kilábaláshoz a válságból.

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