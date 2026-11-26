Kushner az Axel Springer médiacsoport vezérigazgatójának, Mathias Döpfnernek adott interjút.

Mint kifejtette, a háromoldalú egyeztetések legfőbb célja egy nagyszabású, humanitárius jellegű fogolycsere tető alá hozása volt. A különmegbízott hangsúlyozta, hogy

az eddigi legnagyobb ilyen jellegű műveletre már nagyon hamar, még az ünnepek előtt sor kerül,

aminek köszönhetően emberek ezrei mehetnek haza a szeretteikhez.

A mostani bejelentés összecseng az ukrán vezetés korábbi nyilatkozataival. Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője tegnap jelezte, hogy november végén vagy december elején újabb hadifogolycsere valósulhat meg a két ország között.

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