Az európai országokat egyre gyakrabban érő támadásokra és szabotázsakciókra hivatkozva a litván külügyminiszter szerdán felszólította az Európai Uniót, hogy nyilvánítsa terrorszervezetté a GRU orosz katonai hírszerző szolgálatot.

A GRU európai társadalmakat, döntéshozókat és magánszemélyeket is megfélemlít - hangsúlyozta Kęstutis Budrys a német Die Welt című lapnak adott interjújában.

Hozzátette, hogy a litván hírszerzőszolgálat által azonosított műveletek elkövetőit bíróságon vonták felelősségre, és felvetette, hogy Németországnak is így kellene eljárnia az olyan ügyekben, mint például az augusztusban a lipcsei repülőtéren történt támadási kísérlet, amikor egy robbanóanyagot szállító drónt fedeztek fel egy ukrán teherszállító repülőgép közelében.

A GRU-t sejtik számos más nyugati országban végrehajtott művelet mögött is.

Litvániában jelenleg öt, terrorizmussal vádolt férfi ellen folyik bírósági eljárás, akik a gyanú szerint csomagba rejtve küldtek házi készítésű robbanószerkezeteket. A litván hatóságok szerint akcióikat a GRU-val kapcsolatban álló személyek szervezhették.

Litvániában gyújtogatási kísérlet és rongálás vádjával is eljárás indult több személy ellen, akik feltehetően szintén a GRU megbízásából tevékenykedtek.

Budrys szerint Moszkva tudomására kell hozni, hogy a nyugati országok elleni fellépése többé már nem hibrid, hanem nem hagyományos hadviselésnek minősül, ami egy bizonyos ponton túl a NATO 5. cikkének életbe léptetését vonhatja maga után.

Az 5. cikkely értelmében a NATO egy vagy több tagállama elleni fegyveres támadást az összes tagállam elleni támadásnak kell tekinteni, ami kötelezi a szövetségeseket a segítségnyújtásra.

Az Oroszország balti-tengeri exklávéjával és a Moszkvával szövetséges Fehéroroszországgal is határos Litvánia támogatja Ukrajnát az oroszok elleni védekezésben.

Vilnius már többször figyelmeztetett az orosz kémtevékenység és szabotázsakciók jelentette növekvő fenyegetésre.

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