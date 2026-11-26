Kushner a Politico anyavállalatát, az Axel Springert irányító Mathias Döpfner MD Meets című műsorában fejtette ki álláspontját. Az interjúban Oroszországot és Ukrajnát egyaránt méltatta, miközben amellett érvelt, hogy a béketárgyalásokon a felelősök keresése helyett a háború lezárására kellene összpontosítani. Úgy fogalmazott, az egyeztetéseket nem szabad erkölcsi vagy igazságossági kérdésekre alapozni, és nem az a lényeg, kinek van igaza, hanem az, hogy vége legyen a harcoknak és emberéleteket mentsenek.
Az amerikai megbízott a konfliktust proxyháborúként írta le, Putyint pedig rendkívül szervezett vezetőnek és történelmi személyiségnek nevezte, aki szerinte a politika nagymestere, függetlenül attól, hogy valaki szimpatizál-e a tetteivel vagy sem. Kushner az orosz elnök javára írta, hogy tartózkodott a konfliktus további eszkalálásától, és nagy dolognak titulálta, hogy
Putyin biztosította az amerikaiakat arról, hogy nem áll szándékában nukleáris fegyvereket bevetni.
Kushner kijelentéseire élesen reagált Michael McFaul, a Stanford Egyetem professzora, aki Barack Obama elnöksége idején az Egyesült Államok moszkvai nagykövete volt. McFaul szerint Putyin egyáltalán nem a globális politika nagymestere, mivel Oroszország ma valódi nagyhatalom lehetne, ha a békés európai integráció, a demokrácia és a piacgazdaság útján maradt volna, ám Putyin ezt tönkretette. McFaul hozzátette, hogy személyesen is tárgyalt az orosz elnökkel, de semmi rendkívülit nem talált a szervezettségében vagy a jegyzetelési szokásaiban, és őt sosem bűvölte el a "nagy ember" úgy, mint Kushnert.
Maria Popova, a Montréali Jean Monnet Központ igazgatója szerint Kushner inkább hangzott orosz szószólónak, mintsem semleges közvetítőnek.
Kushner úgy beszél, mintha Putyin szóvivője lenne, nem pedig közvetítő vagy amerikai küldött
- írta Popova az X-en. Hozzátette: Kushner "dicséri Putyint, tagadja, hogy Oroszország agresszor lenne, és Oroszország ukrajnai meghódítását és megszállását békének nevezi."
Timofij Milovanov volt ukrán gazdasági miniszter, a Kijevi Közgazdasági Iskola elnöke a közösségi médiában szintén kiemelt több részletet az interjúból. Ezek között volt az, hogy Kushner szerint az orosz elnök új fejezetet szeretne kezdeni az Egyesült Államokkal, valamint az is, hogy az amerikai tárgyaló hihetetlen barátként és a béke elkötelezett híveként méltatta Kirill Dmitrijevet, Putyin egyik bizalmasát.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyelőre nem kommentálta nyilvánosan az elhangzottakat.
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