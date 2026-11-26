A nemzetközi szinten a legnépszerűbb podcastok közé sorolt "The Joe Rogan Experience" című műsor szerdai adásában a házigazda Jocko Willink egykori haditengerészeti kommandóssal beszélgetve fejtette ki álláspontját.

Rogan elmondta, hogy a republikánusok elsöprő veresége miatt megdöbbent ismerőseinek is világossá tette, hogy úgy látja:

a demokratikus rendszernek pontosan így kell működnie.

Hangsúlyozta, hogy a választók nem szurkolhatnak vakon egyetlen politikai oldalnak sem.

Ha egy párt ostobaságokat csinál, megszegi az ígéreteit, korrupttá válik, és alkalmatlan emberekre bízza az irányítást, akkor a szavazóknak kötelességük leváltani őket.

A műsorvezető figyelmeztette a republikánusokat, hogy nem tehetnek tönkre mindent abban a hitben, hogy ennek ellenére is győzni fognak. Elárulta, hogy számos olyan texasi republikánust ismer, akik ezen a választáson kivétel nélkül a demokrata jelöltekre szavaztak.

Rogan szerint a pártnak jobb jelöltekre és jobb szakpolitikára van szüksége, a mostani vereség pedig lehetőséget ad arra, hogy néhány év alatt rendezzék a soraikat.

Rogan kritikája a Republikánus Párttal és a 2024-es kampányban még általa is támogatott Donald Trump elnökkel szemben a félidős választásokhoz közeledve egyre élesebbé vált. Júliusban például az Iránnal szembeni amerikai–izraeli konfliktus kezelését bírálta, mondván, az elnök súlyos hibát követhetett el, hiszen ezt a háborút az izraeli szimpatizánsokon kívül egyetlen konzervatív sem akarta.

Emellett amiatt is csalódottságának adott hangot, hogy a kormányzat nem váltotta be a Trump fehér házi visszatérését segítő kampányígéreteket. Júniusban különösen az igazságügyi minisztériumot bírálta, amiért nem hozták nyilvánosságra az elhunyt szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumokat és aktákat, holott a választók a washingtoni elit megtisztítását és a bűnösök felelősségre vonását várták közvetlenül a választások után.

Joe Rogan az előző elnökválasztáson nyíltan támogatta még Donald Trump elnököt: a republikánus politikus szereplése a férfi podcastjében jelentősen hozzájárult Trump választási győzelméhez.

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