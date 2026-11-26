Aragcsi elismeri: „folyamatosan továbbítják az üzeneteket” Irán és az Egyesült Államok közt a katari és pakisztáni közvetítők, így

a háborúban álló felek lényegében folyamatosan egyeztetnek a potenciális békekötésről.

Áttörés azonban továbbra sincs.

Előtérbe kerültek ötletek, szerintem lehet nyitni utakat, ezeket az ötleteket áttekintjük, ugyanakkor az álláspontunk nem változott. Pontos kéréseink vannak, melyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy a Hormuzi-szoros újranyílhasson”

– közölte Aragcsi.

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