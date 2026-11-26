Az ellátási gondokat közvetlenül a február végén indult amerikai és izraeli légitámadások súlyosbították, amelyek a nukleáris létesítmények mellett az energetikai infrastruktúrát is célba vették. A harcok első szakaszában négy gázfeldolgozó üzem rongálódott meg, ami napi 230 millió köbméterrel vetette vissza a kapacitást, és ebből eddig csak 100 millió köbmétert sikerült helyreállítani. A kormányzati előrejelzések szerint az idei télen a földgázhiány elérheti a napi 430 millió köbmétert a korábbi évek 300 milliós átlagával szemben, így

az ország 31 tartományából 11-ben – különösen az északi és a Kaszpi-tenger melletti régiókban – komoly fennakadások várhatók.

A gázhiány azért bénítja meg az egész országot, mert a 92 millió embert ellátó iráni villamosenergia-hálózat 86 százalékban gáztüzelésű erőművekre támaszkodik. A kőolaj mindössze 7, a vízenergia 5, a busehri atomerőmű pedig csupán 2 százalékot ad az áramtermelésből.

A háborús csapások miatt az erőművek ráadásul 4200 megawattnyi termelési kapacitást veszítettek, miközben a tartalék üzemanyagként használt gázolajból és fűtőolajból is egyre nagyobb a hiány.

A jelenlegi krízis gyökerei ugyanakkor a háború előtti időkre nyúlnak vissza. Mohammad Reza Farzanegan, a németországi Marburgi Egyetem közgazdászprofesszora szerint a mesterségesen alacsonyan tartott hatósági árak, a pazarlás és a rossz gazdálkodás régóta túlfogyasztáshoz vezettek. A nemzetközi szankciók miatt elmaradtak a szükséges infrastrukturális beruházások, így a kitermelés már a fegyveres konfliktus előtt sem tudta követni a növekvő igényeket.

Az energiahiány miatt leálló ipari termelés eddig mintegy 600 ezer munkahelyet szüntetett meg, és parlamenti figyelmeztetések szerint a gázhiány elhúzódásával

több mint egymillió ember veszítheti el az állását.

A Trump-adminisztráció gazdasági nyomásgyakorlása és az iráni kikötőket érintő amerikai tengeri blokád drasztikusan visszavetette az olajbevételeket. Ennek következtében az éves infláció meghaladta a 88 százalékot, az alapvető élelmiszerek ára pedig több mint a duplájára nőtt egyetlen év alatt.

A szakértői becslések szerint Irán bruttó hazai terméke (GDP) 2026-ban várhatóan 7 százalékkal zsugorodik, ami az 1980-as évekbeli iráni–iraki háború vége óta a legsúlyosabb gazdasági visszaesés. A kieső bevételek ellenére a kormány a feszült politikai helyzetben nem tudja kiadáscsökkentéssel egyensúlyba hozni a költségvetést. A tartós energiabiztonsághoz ugyanis a szankciók feloldására, külföldi tőkére, modern technológiákra és az állami támogatási rendszer átfogó reformjára lenne szükség.

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