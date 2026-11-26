Oroszország tengeri olajexportjának több mint 60 százaléka a NATO-tagállamok által körülvett Balti-tengeren keresztül zajlik. Mivel a nyugati szankciók kijátszására használt orosz "árnyékflotta" tankereit 2024 vége óta legalább 14 alkalommal tartóztatták fel vagy vizsgálták át a nyugati hatóságok, Moszkva drasztikus lépésekre szánta el magát az Északi- és Balti-tenger térségében.
A kereskedelmi hajók védelmére vezényelt, nukleáris töltetű rakéták hordozására is alkalmas hadihajók az elmúlt bő egy évben több mint 260 kísérőműveletet hajtottak végre.
Emellett az orosz parlament törvényben engedélyezte a katonai erő alkalmazását a civil hajók védelmére, a kalinyingrádi exklávét pedig drónokkal, nagy teljesítményű radarokkal és elektronikai hadviselési eszközökkel erősítették meg.
A fokozott orosz katonai jelenlét miatt szinte teljesen leálltak a nyugati átvizsgálások, és több veszélyes incidens is történt.
- Június végén egy orosz korvett kis híján összetűzésbe keveredett a német parti őrséggel, amikor a Greenpeace aktivistái megközelítettek egy árnyékflottához tartozó tankert. Az orosz hadihajó a civileket hatósági egységeknek nézte, és a helyszínre sietett, így a német parti őrség hajójának kellett a két fél közé manőverezve megvédenie a tüntetőket, majd tisztáznia a félreértést.
- Szeptemberben ugyanez az orosz hadihajó jelzőrakétákat lőtt ki egy dán katonai helikopterre, később pedig két orosz egység akadályozta meg, hogy a dán és a német parti őrség megközelítsen egy Bornholm szigeténél meghibásodott tankert.
Moszkva aggodalmát egy esetleges blokád miatt több európai politikus nyilatkozata is fokozta. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter Kalinyingrád melletti NATO-hadgyakorlatokat javasolt az orosz csapatok elvonására, míg észt kollégája, Margus Tsahkna arról beszélt az ENSZ-ben, hogy a szövetségesek órák alatt képesek lennének a Finn-öböl lezárására.
Válaszul a Kreml rendkívüli írásbeli figyelmeztetést küldött a NATO-nak, amely szerint Oroszország kész megelőző nukleáris csapásokat indítani balti-tengeri érdekei védelmében, még akkor is, ha az orosz szárazföldet nem éri támadás. A feszültség csökkentése érdekében a Pentagon arra kérte a balti államokat, hogy mérsékeljék a retorikájukat.
A közvetlen diplomáciai csatornák elégtelensége miatt a finn és a norvég vezetés egy, a Kremlbe közvetlen bejárással rendelkező orosz oligarcha közvetítését kérte.
Az üzletember Norvégiába utazott egyeztetni, majd személyesen vitte el a nyugati vezetők békülékeny üzenetét Moszkvába.
Ezt követte a telefonbeszélgetés, amelyen Stubb garantálta Putyinnak, hogy békeidőben nem terveznek tengeri blokádot, és betartják a nemzetközi jogot. Az orosz elnök később nyilvánosan méltatta a két vezető lépését, de figyelmeztetett, hogy egy esetleges katonai konfrontációnak nem lennének győztesei.
A finn–orosz együttműködést a napokban próbára tette egy éles helyzet, amikor ukrán drónok eltaláltak egy – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint fegyvereket szállító – orosz teherhajót, amely az orosz vizekről finn felségvizekre sodródott.
A helyzet eszkalációját a két ország hatóságainak közös mentőakciója akadályozta meg:
a tüzet ugyanis eloltották, Helsinki pedig engedélyezte, hogy az oroszok elvontassák a sérült hajót. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az eset után közölte, hogy Moszkva elvárja a balti-tengeri államoktól, hogy vessék latba befolyásukat Kijevnél az ilyen támadások leállítása érdekében.
Címlapkép forrása: MTI
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