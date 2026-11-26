A fővárost érintő intenzív havazás miatt nem tud közlekedni több buszjárat a budai oldalon - közölte Karácsony Gergely csütörtökön Budapesten, más témában tartott sajtótájékoztatón.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának második üléséről beszámoló sajtótájékoztató elején Karácsony Gergely azt mondta:

több mint 70 célgép és több mint 700 ember dolgozik azon, hogy járhatóak maradjanak a az utak.

Nyilvánvalóan a budai oldalon sokkal kritikusabb az állapot, a pesti oldalon tulajdonképpen minden út járható - közölte a főpolgármester.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio