Kushner az Axel Springer médiacsoport vezérigazgatója, Mathias Döpfner podcastjában beszélt.

Hihetetlenül veszélyes időkben élünk, ahol ez a háború némileg Ukrajnára korlátozódik, de gyakorlatilag egy proxyháborúvá vált, ahol Európa finanszírozza és felfegyverzi Ukrajnát Oroszország ellen. És nem kell sok hiba ahhoz, hogy ez a dolog hatalmas mértékben eszkalálódjon

- jelentette ki az üzletember.

A biztonsági garanciák kapcsán Kushner úgy vélekedett, hogy az ukrán vezetés túl sokat kér.

Trump vejének elmondása szerint Kijev még a NATO 5. cikkelyénél is konkrétabb elköteleződést várna el a szövetségesektől, más államok azonban egyszerűen nincsenek abban a helyzetben, hogy ilyen szintű biztosítékokat nyújtsanak.

Arra a felvetésre, hogy Ukrajna 2008-as NATO-csatlakozása megelőzhette volna-e a fegyveres összecsapást, Kushner elismerte ennek a valóságalapját, ám hozzátette, hogy szerinte ez akár egy-két évtizeddel előre is hozhatta volna a háború kirobbanását. Mint elmondta, ez Moszkva számára mindig is vörös vonalat jelentett, mivel az elmúlt ezer évben Oroszországot nagyjából évszázadonként katonai támadás érte, ami mindig a mai Ukrajna területén keresztül érkezett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images