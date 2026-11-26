Sajnos az oroszok már befejezték az előkészületeket egy új, nagyszabású csapásra. A hírszerzés szerint az energialétesítmények és a logisztikai infrastruktúra, valamint a városokban és közösségekben található alapvető szolgáltató létesítmények lesznek ismét a célpontok

- mondta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán államfő a közösségi médiában hívta fel a figyelmet a várható támadásra, miután a korábbi csapások okozta károk helyreállításáról és a légvédelem megerősítéséről egyeztetett a kormányzati szervekkel.

Az értekezletet követően Zelenszkij számot adott az ukrán energiahálózat aktuális állapotáról. Kiemelte, hogy a legsúlyosabb helyzet jelenleg Dnyipróban és a város vonzáskörzetében, valamint Pavlohradban alakult ki. Ezekre a területekre minden szükséges erőforrást átcsoportosítottak a károk mielőbbi felszámolása érdekében.

Zelenszkij ugyanakkor elismerően szólt az Odesszában, Konotopban, valamint a Harkiv és a Szumi megyében zajló helyreállítási munkálatokról. Hangsúlyozta, hogy a tartalék berendezések rendelkezésre állnak, az energiaszolgáltatók, az önkormányzatok és a katasztrófavédelem szakemberei pedig a nap huszonnégy órájában dolgoznak az áramellátás biztosításán.

A közelgő támadások elhárítása érdekében az ukrán vezetés számára jelenleg a légvédelmi készletek feltöltése a legfontosabb feladat.

Az államfő a külügyminisztérium jelentését várja a nemzetközi partnerekkel folytatott tárgyalások eredményeiről, amelyek középpontjában a Patriot és a NASAMS légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták beszerzése áll.

A katonai helyzetet értékelve az elnök meghallgatta az ukrán fegyveres erők főparancsnokának jelentését a frontvonalról, különös tekintettel a Donyeck megyei Kosztyantinyivka térségére. Zelenszkij leszögezte, hogy az adott szakaszt védő alakulatok egyértelmű feladatokat kaptak, amelyeket maradéktalanul végre kell hajtaniuk.

A katonai védekezés mellett Kijev újabb büntetőintézkedéseket is előkészít az orosz hadiipar ellen.

A nemzetközi szövetségesekkel összehangolt szankciók azokat az orosz vállalatokat és magánszemélyeket sújtják majd, amelyek, illetve akik részt vesznek a ballisztikus rakéták gyártásában. Jevhenyij Hmara ukrán védelmi miniszter korábbi tájékoztatása szerint az orosz erők csak októberben 153 ballisztikus rakétát lőttek ki Ukrajna ellen.

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