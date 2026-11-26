Figyelmeztetést adott ki a Normafa Park az esetleges látogatóknak: most senki ne menjen a hegyre.

A fenntartó szerint most

kifejezetten veszélyes az erdei túrázás, explicit megkérték az esetleges látogatókat, hogy ne menjenek a térségbe.

A veszély forrása az, hogy a látótávolság most csak látóközelség; egy-két méter. Az ónos eső azonnal a fák ágaira fagy és mindezt tetézi a viharos szél, amely pillanatok alatt letörhet hatalmas ágakat, vagy kidönthet fákat.

Az erdei barangolás most rendkívül veszélyes, éppen ezért azt javasoljuk mindenkinek, hogy várja meg az időjárás jobbra fordulását, illetve mielőtt feljönne, tájékozódjon a meteorológiai oldalakon is”

– írják, megköszönve az együttműködést.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio