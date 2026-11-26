Kim Dzsongun észak-koreai vezető az ország nukleáris programjának további bővítését, valamint a taktikai atomfegyverek szélesebb körű hadrendbe vételét sürgette egy nukleáris létesítményben tett látogatásán az észak-koreai állami média csütörtöki beszámolója szerint.

A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) jelentése szerint Kim egy nukleárisanyag-termelő és fegyverfejlesztő létesítményeket érintő szemlén kijelentette: az észak-koreai fegyveriparnak különös figyelmet kell fordítania a különböző feladatokra alkalmas taktikai nukleáris fegyverek fejlesztésére és alkalmazására. Hangsúlyozta, hogy az ország nukleárisanyag-termelési kapacitása folyamatosan bővül.

Az észak-koreai vezető országa atomhatalmi státuszát "abszolút sérthetetlennek" nevezte, és kijelentette: minden olyan kísérletet, amely ennek megkérdőjelezésére vagy visszafordítására irányul, Phenjan "nyílt hadüzenetnek" tekint.

Kim szerint

Észak-Korea nukleáris képessége "már valóság", és az ország nem kíván más államoktól elismerést kérni atomfegyverrel rendelkező státuszához.

Úgy fogalmazott: amíg léteznek olyan erők, amelyek atomfegyverekkel törekednek hegemóniára, addig Észak-Korea nukleáris fegyverei az állam fennmaradásának és szuverenitásának alapvető garanciái maradnak.

Kim a nukleáris fegyverkezés indokaként az Egyesült Államokat és szövetségeseit nevezte meg. Bírálta az AUKUS biztonsági megállapodást, és azzal vádolta Washingtont, hogy nukleáris katonai szövetségi rendszert épít ki a térségben.