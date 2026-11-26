Szenik az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy minél tovább húzódik a probléma megoldása, annál nagyobb az esélye annak, hogy az ügy lekerül a döntéshozók napirendjéről.
Ennek a kérdésnek addig a napirenden kell maradnia, amíg teljes mértékben meg nem oldódik
- hangsúlyozta Denisz Szenik. A diplomata szerint a korlátozás miatt
egyfajta ördögi kör alakult ki,
mivel az érintett szereplők egyike sem tudta eddig tisztázni, pontosan ki hozta meg a döntést a rendszer működésének szűkítéséről. Hangsúlyozta, hogy Kijev nem tekintheti egyszerű, múló incidensnek egy ilyen létfontosságú védelmi eszköz kiesését.
A washingtoni ukrán ügyvivő rámutatott, hogy a mindenféle előzetes értesítés nélkül bevezetett korlátozások közvetlen veszélynek teszik ki az ukrán civileket, és minden egyes nap, amíg ez az állapot fennáll, pusztító következményekkel járhat. Ez különösen annak fényében kritikus, hogy Oroszország növeli a dróngyártását, és pilóta nélküli repülőgépek ezreit veti be hétről hétre Ukrajna ellen.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először november 12-én számolt be arról, hogy a hadsereg napok óta komoly fennakadásokat tapasztal a Starshield működésében. Az államfő később tudatta, a rendszer üzemeltetője, a SpaceX arról tájékoztatta az ukrán védelmi minisztériumot, hogy nem vezettek be semmilyen korlátozást, és a hibák pusztán technikai jellegűek.
Donald Trump amerikai elnök korábban azt állította, hogy nem hallott a Starlink ukrajnai korlátozásokról. Hétfőn Wes Streeting brit védelmi miniszter kijelentette, hogy a Starlink és a Starshield Ukrajnában tapasztalt fennakadásai egyértelmű magyarázatot követelnek.
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