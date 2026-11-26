Románia államfője egy újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy „jelenleg nem túl optimista”, ugyanakkor lát arra esélyt, hogy a helyzet rövidesen megváltozhat. Dan úgy véli, hogy 2027 tavaszán jelentősen javulhatnak a béketeremtés lehetőségei, a véleményét meg is magyarázta: szerinte

Oroszországban abban bíznak, hogy az energetikai infrastruktúrát érő folyamatos támadások megtörik a lakosságot, amennyiben ez nem sikerül, az súlyos kudarc.

Azt gondolják a moszkvai döntéshozók, hogy az ukrán társadalom elveszti a türelmét és a lojalitását, ami fordulatot hozhat a háború menetében. Ez a stratégia ugyanakkor már a 2022-es katonai inváziót követően megjelent, ám nem hozta meg a kívánt áttörést az oroszoknak. Nicușor Dan szerint most ennél is nagyobb változást jelenthet, ha kihúzzák az ukránok: esélyt a békére.

Azt hiszem, jövő tavasszal nagyobb esély lesz a békére

– jegyezte meg.

Hozzátette, hogy továbbra is szükséges Kijev támogatása az orosz nyomás ellensúlyozása érdekében. A román államfő azt is kifejezte, hogy bizakodó Európa részvételét illetően a béketárgyalásoknál. Dan véleményét egyébként osztotta a finn államfő, Alexander Stubb is, aki szerint nem lesz 2026 vége előtt vége a konfliktusnak és nehéz télre kell felkészülni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images