Németország továbbra is kiáll Ukrajna mellett és elismeri az önvédelemhez való jogát, ugyanakkor határozottan ellenzi, hogy az Oroszországgal vívott háború más régiókra is átterjedjen – jelentette ki a német külügyminiszter a Líbia partjainál végrehajtott ukrán támadás kapcsán.

A Reuters tudósítása alapján Johann Wadephul csütörtökön Berlinben, a Dan Neculăescu román külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján reagált arra, hogy

az ukrán erők pár napja az észak-afrikai Líbiánál támadtak orosz hajókat.

A német tárcavezető az újságírók előtt hangsúlyozta, hogy Ukrajna önvédelemhez való joga elvitathatatlan, és Berlin támogatja is az országot, ám nyomatékosan óva intett a fegyveres konfliktus földrajzi kiterjedésétől.

A Fekete-tengernek továbbra is prioritásként kell szerepelnie az Európai Unió és a NATO napirendjén

- jelentette ki a román külügyminiszter a német kollégájával folytatott találkozója után, hozzátéve, hogy

felkérte Németországot, segítse Románia védelmi képességeinek megerősítését katonai erőforrások formájában is.

"Oroszország fokozta provokációit, amint az [...] a Fekete-tengeri régióban is látható" - mondta Neculaescu.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images