Makszim Zsorin alezredes, az ukrán Közép hadseregcsoport parancsnokhelyettese egy interjúban elmondta, hogy a támadók eredeti tervei szerint az orosz erőknek már Kramatorszkban és Szlovjanszkban kellene járniuk. Az ukrán ellenállás azonban megfordította a helyzetet, így

az ellenségnek bizonyos területeken már nem a területszerzés, hanem a saját vonalainak védelme jelenti a legfőbb feladatot.

A 3. hadtest felelősségi területén az orosz egységek jelenleg az ukrán előrenyomulás megállítására törekednek. Ehhez kénytelenek voltak erőket és eszközöket átcsoportosítani más frontszakaszokról, többek között Szlovjanszk, Kramatorszk, Druzskivka és Kosztyantinyivka térségéből. Zsorin hangsúlyozta, hogy

az oroszok erre az időszakra kitűzött céljai teljesen meghiúsultak, és azokat már nem is tudják elérni.

Bár az orosz hadsereg továbbra is nyomás alatt tartja az ukrán állásokat, jelenleg nem képes érdemi előretörésre Szlovjanszk, Kramatorszk és Liman irányában. A parancsnokhelyettes ugyanakkor elismerte, hogy Kosztyantinyivka és Druzskivka térségében ennél nehezebb a helyzet.

Mivel az orosz csapatok nem tudnak behatolni Kramatorszkba, és megkerülni sem képesek azt, fokozott tűz alá vették a települést. A várost jelenleg Szlovjanszknál is súlyosabb támadások érik, az oroszok ugyanis FPV-drónokkal, rakétákkal és irányított légibombákkal rombolják az épületeket. A folyamatos csapások miatt Kramatorszk súlyos károkat szenvedett, az utcákon pedig már alig látni helyi lakosokat.

A jövőbeli lépésekről Zsorin elárulta, hogy az ukrán védelmi erők a Vivaldi hadművelet mintájára újabb akciókat készítenek elő, amelyek a várakozásai szerint még a korábbiaknál is jobb eredményeket hozhatnak. Andrij Bileckij dandártábornok, a 3. hadtest parancsnoka korábban úgy nyilatkozott, hogy a Donyeck megye északi részén végrehajtott Vivaldi hadművelet elsődleges célja az volt, hogy az ukrán csapatokat kedvezőbb védelmi pozíciókba mozgassák át.

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