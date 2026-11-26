Egy kuvaiti katonai létesítmény elleni iráni dróntámadásban életét vesztette két olasz technikus - közölte csütörtökön Antonio Tajani olasz külügyminiszter a római törvényhozás felsőházában.

Beszámolója szerint

az olasz állampolgárok a Rheinmetall német védelmi ipari vállalat alkalmazottai voltak, és a kuvaiti légvédelem egyik radarállomásán dolgoztak a heves robbanással járó légicsapás idején.

Tajani elmondta: az olasz diplomáciai tárca válságkezelő részlege és a védelmi minisztérium a kuvaitvárosi olasz nagykövetségen keresztül kapcsolatban áll az illetékes helyi szervekkel, hogy a történtek körülményeit tisztázni tudják.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt, aki éppen az Európai Tanács brüsszeli tanácskozásán vesz részt, tájékoztatták a két olasz haláláról. Az olasz kormány nevében a miniszterelnök kifejezte részvétét a hozzátartozóknak.

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