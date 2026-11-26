Európának nagyon nehéz lesz közvetítői szerepre igényt tartania az ukrajnai rendezés ügyben, ha ultimátumokat fogalmaz meg Oroszországgal szemben - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön a Rosszija 1 televízónak.

Természetesen ilyen ultimátumokkal nagyon nehéz közvetítői szerepre vagy a rendezésről szóló tárgyalások résztvevőjének szerepére igényt tartani

- mondta.

Peszkov arra reagált, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az Oroszországgal folytatandó tárgyalások előfeltételeként

az energetikai infrastruktúrára vonatkozó téli fegyverszünetet

és a hajóknak a Fekete-tengeren való biztonságos áthaladásáról szóló megállapodást nevezte meg.

Peszkov az Oroszországgal szemben támasztott feltételekkel kapcsolatban azt hangoztatta,

hogy Oroszország semmit sem köteles tenni. Oroszországnak a nemzeti érdekeit kell biztosítania.

A Kreml szóvivője szerint Európa álláspontja igazolja Moszkva azzal kapcsolatos aggályait, hogy az európaiak képesek-e konstruktív álláspontot elfoglalni és segíteni a békefolyamatot.

Közölte, hogy az európaiak részéről érkeztek már reagálások a moszkvai látogatásra szóló meghívásra, de ezek egyelőre nem egyértelműek.

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