A japán kormány sajnálatosnak nevezte az amerikai vámterveket,
és visszautasította Washington indoklását, amely szerint Japánban strukturális termelési túlkapacitás és a piaci folyamatoktól eltérő gazdaságpolitikai gyakorlatok lennének jelen. Kihara Minoru kabinetfőtitkár csütörtökön közölte, hogy Tokió már jelezte kifogásait az Egyesült Államoknak, és továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn Washingtonnal. Az amerikai kereskedelmi képviselő hivatala Japán esetében legfeljebb 15 százalékos vámtételt helyezett kilátásba, szemben a jelenlegi 12,5 százalékkal. A vám mértéke akár 20 százalékra is emelkedhet, ha Washington nem tartja kielégítőnek a korábbi kereskedelmi megállapodás végrehajtását.
Brazília szintén élesen bírálta a tervezett amerikai intézkedéseket,
különösen a brazil repülőgépeket és cukrot érintő lehetséges vámokat. Luiz Inácio Lula da Silva elnöki hivatala elfogadhatatlannak nevezte a fenyegetést a folyamatban lévő kétoldalú tárgyalások keretében, és közölte, hogy az ország nem enged a nyomásnak. A brazil kormány nem zárta ki ellenintézkedések bevezetését sem. Washington a brazil repülőgépekre 10 százalékos vámot helyezett kilátásba.
Dél-Korea további tárgyalásokat kezdeményez az Egyesült Államokkal nemzeti érdekeinek védelmében. Az ipari minisztérium közölte, hogy korábban is hangsúlyozta Washingtonnak: a dél-koreai feldolgozóipar az amerikai ellátási láncok szerves része, ezért nem indokolt rá alkalmazni a túlzott ipari kapacitásra vonatkozó megállapításokat. Az amerikai kereskedelmi képviselő hivatala Dél-Korea esetében 15 százalékos, a már érvényben lévő legnagyobb kedvezményes vámokat is magában foglaló vámtételt javasolt, amely az egyeztetések eredményétől és a korábbi kereskedelmi megállapodás végrehajtásától függően 25 százalékra emelkedhet. Szöul és Washington tavaly olyan megállapodást kötött, amely a dél-koreai termékekre kivetett vámokat 25 százalékról alacsonyabb szintre mérsékelte, cserébe együttesen 350 milliárd dolláros dél-koreai beruházási csomagért.
Vietnam a kereskedelmi megállapodás mielőbbi megkötésével igyekszik elkerülni a magasabb amerikai vámokat. A vietnami kereskedelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy Washingtonnal a lehető leghamarabb le kívánja zárni a tárgyalásokat, és együttműködik az amerikai vizsgálattal az ipari túlkapacitások ügyében.
Az Egyesült Államok akár 35 százalékos vámot is alkalmazhat a vietnami termékekre,
míg az amerikai tisztviselők szerint egy megállapodás 20 százalékos vámtételt eredményezhetne. Ez meghaladná a jelenlegi 12,5 százalékot, de elmaradna a fenyegetett szinttől.
A vietnami export szempontjából különösen érzékeny terület a ruházati, textilipari és cipőgyártás, de az elektronikai ágazat is érintett lehet. Vietnam jelentős mennyiségű kínai alkatrészt használ fel az Egyesült Államokba szánt elektronikai termékek összeszereléséhez, Washington pedig azzal is vádolja az országot, hogy kínai áruk amerikai piacra juttatásának tranzitállomásaként működik. A vietnami kormány vállalta, hogy felülvizsgálja az importált alapanyagoktól való függőséget, fejleszti a hazai beszállítói kapacitásokat, adatbázist hoz létre az ellátási láncok ellenőrzésére, és korai előrejelző rendszert vezet be a kereskedelmi többletek kezelésére. Vietnamnak február 28-ig kell választ adnia az amerikai szellemi tulajdonjogi vizsgálatban felmerült kifogásokra.
Hírügynökségi jelentések szerint az amerikai kereskedelmi képviselő hivatala a túlzott ipari kapacitásra és az amerikai feldolgozóipart hátrányosan érintő kereskedelmi gyakorlatokra hivatkozva helyezte kilátásba az újabb vámokat. A tervek az Európai Uniót, Kínát és több más kereskedelmi partnert is érintenek. Az amerikai kereskedelmi képviselő, Jamieson Greer a 15 és 20 százalék közötti vámtételeket célzott intézkedéseknek nevezte, és az érintett országok ipari támogatásait, illetve az azokból eredő túltermelést jelölte meg indokként.
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