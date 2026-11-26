A rendszer átadásának pontos dátumát és helyszínét biztonsági okokból nem hozták nyilvánosságra. Az új fegyver a szárazföldi, légi, tengeri, űr- és kibertérbeli műveleteket összehangoló többdimenziós harccsoportok (MDTF) fegyverzetének csúcsát jelenti, kiegészítve a már meglévő, rövidebb hatótávolságú PrSM és Typhon (MRC) rakétarendszereket. A fejlesztés két sikeres mérföldkőre támaszkodhatott, miután 2024 decemberében eredményes repülési tesztet hajtottak végre, 2025 októberében pedig a Pentagon jóváhagyta a program átfogó tesztelési stratégiáját. Ez utóbbi lépés megnyitotta az utat a további ütegek 2028-as pénzügyi évig történő rendszeresítése előtt.

A Dark Eagle a gyorsítórakétás-siklótestes hiperszonikus fegyverek kategóriájába tartozik, így működése eltér a sugárhajtóműves hiperszonikus robotrepülőgépektől. A nyilvános adatok szerint a mintegy 2775 kilométeres hatótávolságú és

a hangsebesség ötszörösét (Mach 5) meghaladó sebességű eszköz egy kétfokozatú hordozórakétából, valamint egy hajtómű nélküli hiperszonikus siklótestből (C-HGB) áll.

A rakéta fejlesztésében a Lockheed Martin és a Northrop Grumman, a siklótest gyártásában pedig a Leidos leányvállalataként működő Dynetics vesz részt. Egyetlen szárazföldi üteg egy hadműveleti központot, négy mobil indítóállást és a kiszolgáló járműveket foglalja magában. Ugyanezt az alapkonstrukciót a haditengerészet is alkalmazni fogja a saját programjában (Conventional Prompt Strike), amelynek keretében a fegyvert a Zumwalt osztályú rombolókra és a Virginia osztályú vadász-tengeralattjárókra telepítik majd.

Műveleti szempontból a Dark Eagle lényegesen eltér a hagyományos tüzérségi eszközöktől. Noha a fegyvert a szárazföldi haderő alakulatai üzemeltetik, a Pentagon dokumentumai szerint a bevetéséről a legfelsőbb politikai vezetés irányítása alatt álló Egyesült Államok Stratégiai Parancsnoksága (USSTRATCOM) dönt.

A rendszer külföldi kitelepíthetőségét a 2025-ös Talisman Sabre hadgyakorlaton már a gyakorlatban is kipróbálták, amikor a 3. többdimenziós harccsoport Ausztrália északi részére szállította a felszerelést, tesztelve a tengerentúli logisztikát és a vezetési rendszereket. A hadsereg már készíti elő a második és a harmadik üteg felállítását is, ám a gyártási kapacitás bővítése és a minőség-ellenőrzési problémák leküzdése továbbra is komoly kihívás elé állítja a hadiipart.

A fegyverrendszer stratégiai jelentősége az indo-csendes-óceáni térségben mutatkozik meg a leginkább, ahol az Egyesült Államok jelentős lemaradásban volt. A kínai hadsereg ugyanis már 2020-ban – mintegy hat évvel az amerikai rendszer szolgálatba állítása előtt – hadrendbe állította a hasonló elven működő, DF-17 típusú hiperszonikus rakétáját.

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