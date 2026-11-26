A Hszinhua állami hírügynökség tájékoztatása szerint a korrupcióellenes hatóság „a pártfegyelem és a törvények súlyos megsértése” miatt vizsgálódik a politikus ellen, ám a vádak pontos részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A bejelentést követően az állami médiából eltávolították azokat a tudósításokat, amelyek Csen utolsó nyilvános szerepléseiről, köztük a Citigroup vezérigazgatójával, Jane Fraserrel folytatott sanghaji találkozójáról szóltak. James Char, a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem adjunktusa szerint a Politikai Bizottságon belüli személycserék már legalább 2025 első fele óta zajlanak,

Csen és más prominens vezetők eltávolítása pedig példátlan fejleménynek számít a reformkorszak utáni Kínában.

David Zhang, a Trivium China elemzője úgy véli, az esetet a múlt havi ötödik plénum összefüggésében kell értelmezni, ahol a 73 éves Hszi Csin-ping ismét hosszú távú feladatként határozta meg a pártfegyelem fenntartását. Az elemző szerint ez egyértelmű jelzés arra, hogy a gazdasági nehézségek ellenére Peking nem enyhít a politikai szigoron, és a fegyelmi kérdéseket nem tekinti olyan tényezőnek, amely elvonná a figyelmet a gazdasági kihívások kezeléséről. A plénum hivatalos közleményei megerősítették Hszi szilárd hatalmát, miközben harminchárom magas rangú párttag kizárását is jóváhagyták.

A most megbukott Csen Csi-ning mintegy egy évvel a saját ügye előtt még maga jelentette be a fegyelmi eljárást Csu Cse-szung, Sanghaj gazdaságilag legfontosabb kerülete, Putung akkori párttitkára ellen. Csut több mint 139 millió jüan (20,7 millió dollár) értékű kenőpénz elfogadásával vádolták, és idén júniusban két évre felfüggesztett halálbüntetésre ítélték. Csen jelenlegi helyzete emellett emlékeztet Csen Liang-jü esetére is, aki 2002 és 2006 között vezette a sanghaji pártszervezetet, mielőtt korrupció miatt 18 év börtönre ítélték.

Az északkelet-kínai Liaoning tartományból, szerény körülmények közül származó Csen Csi-ning a Csinghua Egyetemen és a londoni Imperial College-ban szerzett környezetmérnöki képesítést. Sanghaji kinevezése előtt Peking polgármestereként és helyettes párttitkáraként dolgozott. Mivel nem rendelkezett befolyásos politikai családi háttérrel, a reformkorszakra jellemző technokrata tisztviselő mintaképét testesítette meg. Bár egyesek komoly előléptetésre esélyesnek, sőt Hszi lehetséges utódjának tartották, James Char szerint ezek a találgatások túlzóak voltak. A szakértő rámutatott, hogy a 2017-es 19. pártkongresszus óta

a jelenlegi államfő láthatóan kerüli a lehetséges utódok kijelölését,

a korábbi esélyeseket pedig vagy nem léptették elő a Politikai Bizottság Állandó Bizottságába, vagy teljesen eltávolították őket a hatalomból.

A várhatóan a 2027 végi pártkongresszuson negyedik ciklusát is megszerző Hszi Csin-pingnek most a sanghaji vezetés pótlásáról is döntenie kell. A város jelenlegi, 54 éves polgármestere, Csu Csung-ming csak szeptember óta tölti be hivatalát, és nem tagja a párt Központi Bizottságának sem. Bill Bishop veterán Kína-elemző szerint Csu megbízott párttitkárrá történő kinevezése hatalmas karrierugrást jelentene a jövő év második felében esedékes 21. pártkongresszus előtt, ugyanakkor bárkit is választ Hszi a posztra, az szinte biztosan bekerül majd az ország legfelsőbb döntéshozó testületébe, a Politikai Bizottságba.

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