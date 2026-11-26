Kushner egy podcastinterjúban kifejtette, hogy Izraelnek

a katonai képességek építése helyett a technológiai és gazdasági erősségeit kellene piaci alapokra helyeznie a térségbeli integráció érdekében.

Példaként a szaúdi és emírségekbeli delegációkat hozta fel, amelyek üzletemberek százait viszik Washingtonba megállapodásokat kötni, és felvetette, hogy egy gázai békekötés után Izrael akár közös adatközpontokat is építhetne Egyiptommal a Sínai-félszigeten.

Kushner kedden telefonon sürgette Netanjahut arra, hogy ne akadályozza tovább a gázai Béketanács munkáját. Bár a miniszterelnök alapvetően nyitottságot mutatott a terv iránt, az amerikai tisztviselők szerint korábban is tett már üres ígéreteket, ezért most valódi lépéseket várnak tőle. Netanjahu a hónap elején azzal védekezett Trump előtt, hogy a legutóbbi, egyértelmű győztest nem hozó parlamenti választások után csak ügyvivő miniszterelnökként tevékenykedik – a kormányalakítási megbízás jelenleg a Jasár pártot vezető Gadi Eisenkot kezében van –, így nincs felhatalmazása előmozdítani a gázai tervet.

A Fehér Házban azonban nem fogadták el ezt a kifogást, rámutatva, hogy az ügyvivői státusz az Irán elleni háborús lobbizásban sem akadályozza a kormányfőt.

Washington konkrét engedményeket követel Izraeltől a gázai rendezés érdekében. Azt kérik, hogy engedélyezzék a Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF) bevonulását és bázisainak felépítését, tegyék lehetővé négyezer palesztin kiutazását rendőri kiképzésre, valamint engedjék be a télire szánt ideiglenes lakókonténereket és a vízhálózat javításához szükséges anyagokat. Emellett elvárják, hogy a Béketanács által felállított, palesztin szakértőkből álló átmeneti kormány megkezdhesse a munkát azon a területen, ahol az Egyesült Arab Emírségek támogatásával épülne fel egy új városrész. A nemzetközi felháborodást érzékelve Izrael hétfőn annyit engedett, hogy hozzájárult Gáza két fő szennyvíztisztító telepének részleges helyreállításához, amit egyébként már júniusban megígért.

A palesztin–izraeli konfliktus távlati rendezésével kapcsolatban Kushner úgy fogalmazott, hogy a kétállami megoldás alapfeltétele a palesztin kormányzás gyökeres megreformálása, mivel a Palesztin Hatóság súlyosan korrupt és tehetetlen, a Hamász pedig egy terrorszervezet.

A különmegbízott kiállt az újonnan felállított palesztin szakértői kormány mellett, amelynek tagjai a Hamász fenyegetései és a civilek elleni brutális megtorlások ellenére is elkötelezettek a helyiek életkörülményeinek javítása mellett. Kushner szerint Izraelnek a demilitarizált Gáza újjáépítésének engedélyezésével kell bizonyítania, hogy csak a terrorizmus, és nem a palesztin nép ellen harcol, a világban felerősödött antiszemitizmust és gyűlöletet pedig csak akkor lehet magunk mögött hagyni, ha a gázai rendezés végleg lezárul.

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