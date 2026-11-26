A Gateway Agreement elnevezésű szerződés a tervek szerint december 1-jén lép életbe, felváltva a korábbi tengerészeti támogatási programot. A Babcock az első ötéves időszak értékét 8,7 milliárd fontra becsüli, amely 8 milliárd fontnyi konkrét megrendelésből és egy 700 millió fontos keretmegállapodásból tevődik össze. Az akár 15 évre is meghosszabbítható konstrukció egy kézben összpontosítja a devonporti és a clyde-i haditengerészeti támaszpontok műszaki, karbantartási és üzemeltetési feladatait. Az új rendszer pénzügyi ösztönzőkkel igyekszik majd felgyorsítani az ipari teljesítményt és lerövidíteni a javítási átfutási időket.
A sürgős beavatkozás hátterében a brit alsóház védelmi bizottságának idei, AUKUS-szövetségről szóló jelentésében feltárt súlyos hiányosságok állnak.
A dokumentum rámutatott, hogy a szűkös dokkkapacitások miatt egyes tengeralattjárók több mint két évet vártak a nagyjavításra.
Mivel a stratégiai fontosságú, ballisztikus rakétákat hordozó Vanguard osztály egységei minden esetben elsőbbséget élveznek, a hagyományos fegyverzetű, de szintén nukleáris meghajtású Astute osztályú vadász-tengeralattjárók háttérbe szorultak. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy 2024 első felében az akkor szolgálatban álló öt Astute osztályú hajó egyike sem tudott éles bevetésre kifutni.
A műszaki hátteret érintő korlátok a folyamatos tengeri nukleáris elrettentést biztosító, elöregedő Vanguard-flottát is a végletekig leterhelik. A négy egységből álló osztály tengeralattjáróinak korábban három-négy hónaposra tervezett őrjáratai mára drasztikusan meghosszabbodtak, így a HMS Vanguard idén áprilisban egy 205 napos, a HMS Vengeance pedig nemrégiben egy rekordot jelentő, 217 napos bevetés után tért vissza a clyde-i bázisra. A mostani szerződésnek köszönhetően javuló hadrafoghatóság nagyobb rugalmasságot biztosít majd a haditengerészetnek, hogy a nukleáris elrettentés mellett a vadász-tengeralattjárókra épülő feladatokat – a tengeralattjáró-elhárítást, a hírszerzést, a csapásmérést és a repülőgép-hordozók védelmét – is fennakadások nélkül láthassa el.
A flotta rendelkezésre állásának javítását az észak-atlanti biztonsági környezet romlása is kikényszeríti. London idén áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy a kritikus tengerfenéki infrastruktúra közelében egy orosz Akula osztályú vadász-tengeralattjáró, valamint az orosz Mélytengeri Kutatások Főcsoportfőnökségének (GUGI) két speciális egysége tevékenykedett. A víz alatti felderítés megerősítésére a brit haditengerészet a közelmúltban egy 90 millió fontos, szenzorokat és autonóm rendszereket integráló beruházást (Atlantic Net) is bejelentett, miközben az AUKUS-megállapodás értelmében az Egyesült Királyság 2027-től egy rotációs alapon működő tengeralattjáró-kontingenssel Ausztráliában is jelen lesz.
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