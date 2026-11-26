Kushner az Axel Springer médiacsoport vezérigazgatójának, Mathias Döpfnernek az MD Meets című podcastjában beszélt az elmúlt egy év diplomáciai erőfeszítéseiről. Elmondása szerint nagyjából egy éve kezdett foglalkozni az orosz-ukrán háborúval, tavaly novemberben pedig már sikerült is némi előrelépést tenniük.

a békefolyamatot azonban szerinte visszavetette, hogy az ukránok 2025 decembere végén támadást intéztek az orosz elnök rezidenciája ellen.

Az amerikai különmegbízott felidézte, hogy az idén februári, valamint a Putyinnal és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott szeptemberi találkozók között folyamatos volt a kommunikáció a felekkel. Ennek ellenére egyik oldalon sem tapasztaltak kellő rugalmasságot vagy nyitottságot a közös nevező megtalálására.

Arra a kérdésre, hogy az orosz vezető valóban békét és a háború lezárását akarja-e, Kushner igennel felelt, ám hozzátette, hogy a kulcskérdés mindig az, milyen feltételek mellett.

Véleménye szerint a fő nehézséget Putyin, Zelenszkij és az európai szövetségesek eltérő igényeinek összehangolása jelenti. A Steve Witkoff-fal közösen folytatott, többórás moszkvai tárgyalásaik alapján úgy látja, hogy jelenleg a területi viták miatt futottak zátonyra az egyeztetések.

A Kushner által említett, 2025. december végi incidens kapcsán Oroszország korábban azzal vádolta meg Kijevet, hogy dróntámadást indított Putyin rezidenciája ellen, és válaszul a tárgyalási pozíciója felülvizsgálatával fenyegetőzött.

Ukrajna azonban hivatalosan tagadta a vádakat.

Volodimir Zelenszkij akkor hamisnak nevezte az orosz állításokat, amiről az amerikai felet is tájékoztatták.

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