Hálával tartozunk az orosz határőröknek, akik jelenleg Örményország határain állomásoznak. Ugyanakkor úgy gondolom, eljött az idő, hogy teljesen átvegyük a saját határunk felelősségét a következő években”

– idézi az orosz lap a jereváni vezetőt.

Pasinjan elismerte, hogy jelenleg több ponton is konfliktus van Oroszország és Örményország közt, viszont úgy látja, nincs egyetlen megoldhatatlan probléma sem, ezek rendezésében elképzelhető, hogy lesz előrelépés, amikor Pasinjan december 3-án Oroszországba látogat.

Örményország és Oroszország sokáig szoros szövetségesek voltak, A két ország viszonya azonban az elmúlt években radikálisan leromlott, mivel Moszkva nem védte meg a szakadár Hegyi-Karabah régiót az ellenséges Azerbajdzsán támadásától.

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