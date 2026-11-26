A FŐTÁV tájékoztatása szerint a hét elején meghibásodott a Pusztakúti útnál futó, több mint ötvenéves távhőgerincvezeték. Bár a szakasz cseréjét eredetileg jövőre tervezték, a hideg időjárás és egy kiterjedtebb üzemzavar megelőzése érdekében a javítást sürgősen el kell végezni.

A szolgáltató szakemberei egy átmeneti műszaki megoldással elérték, hogy a vezeték kizárását a hétvégére lehessen halasztani. Ennek köszönhetően a helyi iskolák, óvodák, bölcsődék és orvosi rendelők a munkahét során nem maradtak ellátás nélkül.

A tényleges hibaelhárítás november 27-én, pénteken 20 órakor kezdődik a hálózat teljes leürítésével.

Ettől az időponttól kezdve szünetel a szolgáltatás Békásmegyer egész területén, ami 12 316 lakossági, 50 kommunális és 136 közületi fogyasztót érint.

A mintegy 24 órás munkavégzés után a rendszer feltöltése fokozatosan történik, így a fűtés és a használati meleg víz várhatóan november 28-án, szombaton 20 órára áll helyre.

A szolgáltatáskiesés idején a lakások hőmérséklete egy-két fokot csökkenhet, ezért érdemes előre felkészülni a lehűlésre. A helyzetre reagálva dr. Kiss László polgármester azonnali intézkedéseket hozott, hogy segítséget nyújtson azoknak a lakosoknak, akiknek nehézséget okoz a fűtés átmeneti hiánya.

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