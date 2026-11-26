Az amerikai külügyi tárca közleménye szerint a külföldi katonai értékesítési program (FMS) keretében engedélyezett ügylet a harci gépek üzemeltetését, karbantartását és a kapcsolódó eszközök beszerzését foglalja magában. A csomag becsült összértéke eléri a 621,9 millió dollárt.

A beszerzés különlegessége, hogy az Egyesült Államok nem saját költségvetési forrásait használja a finanszírozásra. Ukrajna a JUMPSTART nevű többnemzetiségű program keretében fizet az eszközökért, amelyhez

a pénzügyi fedezetet négy európai ország – Belgium, Dánia, Hollandia és Norvégia – biztosította.

A washingtoni indoklás szerint az eladás érdemben növeli Ukrajna képességét a jelenlegi és jövőbeli fenyegetések elhárítására. A megerősített légvédelmi képességek révén az ország hatékonyabban láthatja el az önvédelmi és a regionális biztonsági feladatokat. A külügyminisztérium hangsúlyozta, a partnerország biztonságának javítása egybeesik az amerikai külpolitikai és nemzetbiztonsági célokkal, az ügylet pedig nem érinti hátrányosan az Egyesült Államok saját készenlétét.

A megrendelést teljesítő fővállalkozókat az amerikai kormányzat választja majd ki nyílt versenyeztetési eljárás során, a szövetségi beszerzési szabályoknak megfelelően. A közlemény arra is kitér, hogy a megállapodás végrehajtása miatt nem kell újabb amerikai kormányzati tisztviselőket vagy a beszállítók alkalmazottait Ukrajnába vezényelni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról számolt be, az év végéig Belgiumtól várnak további F–16-osokat. Az államfő rámutatott, hogy a gépeket jelenleg a sugárhajtású Sahed drónok lelövésére is bevetik,

a hatékony védekezéshez azonban naponta öt-hatezer darab 20 milliméteres gépágyúlőszerre van szüksége a vadászgépeknek.

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